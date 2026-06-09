Počeo NEM Dubrovnik 2026: Raspravljali o budućnosti televizije, streaminga i sadržaja

NEM Dubrovnik 2026 službeno je započeo u Hotelu Dubrovnik Palace okupivši profesionalce iz TV industrije, distributere, kreatore sadržaja i vodeće ljude industrije iz srednje i istočne Europe, ali i šire, na još jednom izdanju vodećeg TV marketa u CEE regiji.

Foto: NEM DUBROVNIK 2026

Jedan od vrhunaca prvog dana bilo je otvorenje izložbenog prostora Adriatic Area, najnovije networking zone NEM Dubrovnika gdje su sudionici uživali u piću, finger food zalogajima i glazbi uživo uz pogled na Jadran. Jutarnje networking druženje održano je i u sklopu Coffee Time programa powered by OIV Digital Signals and Networks.

Foto: NEM DUBROVNIK 2026

Foto: NEM DUBROVNIK 2026

Program je otvoren panelom NEM Kickoff | Three Media Trends, powered by European Audiovisual Observatory koji je istaknuo ključne promjene u europskoj audiovizualnoj industriji.

Tijekom panela govorilo se o novim partnerstvima između televizijskih kuća i streaming servisa, uključujući suradnje između Netflixa i TF1, Disney+ i ZDF Studiosa, Amazona i France Télévisionsa te RTL Deutschlanda, kao i o ulaganjima u europski sadržaj u zapadnoj Europi i CEE regiji u vrijeme usporavanja potrošnje te nastavku konsolidacije industrije putem velikih spajanja i akvizicije.

Na panelu su sudjelovali Christian Grece, Grégoire Polad, Sanja Božić-Ljubičić i Guy Bisson.

Foto: NEM DUBROVNIK 2026

Grégoire Polad istaknuo je važnost NEM-a Dubrovnik: "Veliko mi je zadovoljstvo ponovno sudjelovati na NEM-u i razgovarati s vodećim ljudima medijske industrije iz cijele regije o ključnim trendovima koji oblikuju europsko medijsko tržište. NEM je i dalje nezaobilazno mjesto za susrete, razmjenu ideja i dogovore koji zaista čine razliku."

Poslijepodnevni program nastavljen je prezentacijama vodećih međunarodnih kompanija.

Foto: NEM DUBROVNIK 2026

Global Agency predstavio je naslov One Night Only, inspiriran serijom 1001 Nights. Priča prati Areti, majku suočenu s krizom, koja očajnički pokušavajući spasiti sina, prihvaća šokantnu ponudu svog moćnog šefa: jednu zajedničku noć u zamjenu za novac koji joj je potreban.

Foto: NEM DUBROVNIK 2026

Njihov dogovor ubrzo prerasta u opasnu kombinaciju strasti, krivnje i tajni.

Globo je održao showcase pod nazivom Building Audiences Through Content Strategy: Telenovelas, Series & Formats koji je predstavio Rodrigo Nascimento.

Sesija je istaknula Globovu strategiju razvoja globalne publike preko telenovela, igranih serija i formata, s naglaskom na snažne priče i međunarodni potencijal sadržaja, uz dodatne uvide u globalnu distribuciju sadržaja koje je predstavila Karen Pinho.

Jedna od ključnih rasprava prvog dana bio je panel What Makes a Long-Term Buyer-Seller Relationship Work?, pod pokroviteljstvom Globa, a moderirala ga je voditeljica BBC Newsa Kasia Madera.

Industrijski lideri Igor Draguzet, Rahela Štefanović, Rodrigo Nascimento, Jan Maxa i Slawomir Cyra razgovarali su o tome kako uspješni odnosi između kupaca i distributera nadilaze same poslovne transakcije te se temelje na povjerenju, transparentnosti i dugoročnoj zajedničkoj vrijednosti, ali i o tome kako se partnerstva razvijaju na sve konkurentnijem i podatkovno vođenom tržištu.

Foto: NEM DUBROVNIK 2026

„Način na koji sklapamo poslove značajno se promijenio tijekom posljednjih deset godina. Promijenili su se i modeli ugovaranja te vrste prava i eksploatacijskih prozora koji su nam potrebni kako bismo sadržaj mogli učinkovito plasirati. Važno je da svi sudionici industrije to prepoznaju i prihvate činjenicu da digitalna prava više nisu premium dodatak. Ona su danas sastavni dio osnovnog paketa prava o kojem pregovaramo. Upravo je to najveća promjena“, istaknuo je Igor Draguzet, Chief Content Officer za CME.

Rodrigo Nascimento, Head of International Business Hub, EMEA za Globo, govorio je o tome što je potrebno za izgradnju uspješnog i dugoročnog partnerstva: „Svaki novi razgovor vidimo kao priliku za stvaranje dugoročnog partnerstva. To je pristup kojim se vodimo. Prije svega, nikada ne ulazimo u pregovore kao u jednokratnu, isključivo transakcijsku suradnju. Nastojimo razumjeti izazove i prilike s kojima se naši partneri suočavaju te pronaći načine na koje ih možemo podržati. Aktivno slušanje pritom smatramo ključnim. Također, vjerujemo da su zajednička iskustva temelj snažnih i kvalitetnih poslovnih odnosa.“

Program prvog dana zaključen je showcaseom i koktel-druženjem u organizaciji kompanije Fremantle, na kojem su predstavljeni najzanimljiviji dramski, dokumentarni i formatni naslovi za 2026. godinu.

U večernjim satima sudionici su se okupili u Portu 22, u dubrovačkom Starom gradu, na službenom Welcome Drink druženju koje su poduprli Broadpeak, Globo, Fremantle i ITV Studios. Sudionici su uživali u networkingu, glazbi i jedinstvenoj atmosferi Dubrovnika do kasno u noć.

Foto: NEM DUBROVNIK 2026

Foto: NEM DUBROVNIK 2026

NEM Dubrovnik 2026 traje do 11. lipnja, a program se nastavlja panelima, prezentacijama, projekcijama i networking događanjima koja okupljaju ključne aktere međunarodne TV industrije.