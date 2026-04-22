'Navukli' Hrvata na zlato, srebro, naftu: Prelako progutao priču, ostao bez ogromne svote

Pulska policija istražuje slučaj prijevare tijekom ulaganja u dionice kojom je 73-godišnjak oštećen za oko 120.000 eura, nakon što je poslušao savjete navodnih "financijskih stručnjaka", izvijestila je u srijedu istarska policija.

Muškarac je policiji prijavio da je lani na proljeće putem platforme za ulaganja stupio u kontakt s agentima koji su se predstavili kao brokeri. Navodni brokeri su ga upoznali s načinom ulaganja tako da je počeo ulagati u zlato, srebro i naftu s početnim manjim novčanim iznosima.

Potom su ga brokeri uvjerili da bi bilo dobro ulagati i u dionice poznate usluge video streaminga, jer je to "sigurna dobit", tako da je 73-godišnjak uložio veću količinu novca.

Lažni poziv direktorice

Krajem ožujka počeo je sumnjati da bi se moglo raditi o prijevari te je prestao uplaćivati novac, no tada mu se javila ženska osoba koja se predstavila kao direktorica financija platforme i rekla da će mu prebaciti na račun 240.000 eura, ali prije toga mora uplatiti još tridesetak tisuća eura.

Muškarac je tada shvatio kako se radi o prijevari te je događaj odlučio prijaviti policiji. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem ili počiniteljima kaznenog djela.

Istarska policija još jednom upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Osim što je samo ulaganje u dionice i kriptovalute rizično, postoji opasnost da će naići na počinitelje koji će ih pokušati prevariti ili će postati žrtve hakerskog napada.

