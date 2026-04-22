FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽRTVA 'BROKERA' /

'Navukli' Hrvata na zlato, srebro, naftu: Prelako progutao priču, ostao bez ogromne svote

×
Foto: Screenshot/rtldanas

Uvjerili ga da bi bilo dobro ulagati i u dionice poznate usluge video streaminga, jer je to 'sigurna dobit'

22.4.2026.
13:46
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Pulska policija istražuje slučaj prijevare tijekom ulaganja u dionice kojom je 73-godišnjak oštećen za oko 120.000 eura, nakon što je poslušao savjete navodnih "financijskih stručnjaka", izvijestila je u srijedu istarska policija. 

Muškarac je policiji prijavio da je lani na proljeće putem platforme za ulaganja stupio u kontakt s agentima koji su se predstavili kao brokeri. Navodni brokeri su ga upoznali s načinom ulaganja tako da je počeo ulagati u zlato, srebro i naftu s početnim manjim novčanim iznosima.

Potom su ga brokeri uvjerili da bi bilo dobro ulagati i u dionice poznate usluge video streaminga, jer je to "sigurna dobit", tako da je 73-godišnjak uložio veću količinu novca.

Lažni poziv direktorice

Krajem ožujka počeo je sumnjati da bi se moglo raditi o prijevari te je prestao uplaćivati novac, no tada mu se javila ženska osoba koja se predstavila kao direktorica financija platforme i rekla da će mu prebaciti na račun 240.000 eura, ali prije toga mora uplatiti još tridesetak tisuća eura.

Muškarac je tada shvatio kako se radi o prijevari te je događaj odlučio prijaviti policiji. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem ili počiniteljima kaznenog djela. 

Istarska policija još jednom upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Osim što je samo ulaganje u dionice i kriptovalute rizično,  postoji opasnost da će naići na počinitelje koji će ih pokušati prevariti ili će postati žrtve hakerskog napada.

POGLEDAJTE VIDEO Najveći proizvođač kondoma najavljuje poskupljenje zbog rata

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike