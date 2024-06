Prvi je dan ljeta i prigodno bit će to vrhunac ovog toplinskog vala. U četvrtak navečer nastupio je ljetni solsticij ili suncostaj. Trenutak je to kada je zemljina os sjeverne hemisfere najviše nagnuta prema Suncu. Od toga trenutka nastupa ljeto. Zato su nam ovi dani i najduži dani u godini uz najjače sunčeve zrake, a noći najkraće pa i to malo doprinosi vrućini ovih dana i tom toplinskom stresu na naš organizam.

Noć u petak, iako mirna, mnogima još neugodnija za spavanje. U gotovo cijeloj zemlji temperatura se neće spuštati ispod 20 Celzija, a na Jadranu će ostati vrlo toplo, lokalno je moguće da u Dalmaciji, gdje zapuše burin ostane čak i vruće. Neće biti sasvim vedro, i dalje mutno nebo prijepodne, a stići će i nešto umjerene naoblake na sjeverni Jadran te gorje.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, vrhunac toplinskog vala, dakle vrlo vruće, uglavnom između visokih 35 i 37 Celzija. No, tu vrućinu bi krajem dana i navečer mogao prekinuti koji izraženiji pljusak, lokalno moguće i koja grmljavinska oluja.

Na istoku umjerena naoblaka tek navečer, do tada samo visoki oblaci, slab vjetar uz iznimnu vrućinu, ponegdje sparinu. Većinom 36-37 Celzija, lokalno čak moguće i stupanj dva više od toga.

U Dalmaciji nastavak visokih temperatura, možda manje olakšanje donese duž obale i na otocima slab vjetar s mora, ali i to zanemarivo. Bit će između 35 i čak lokalno 39 Celzija. Posvuda, dakle vrlo velika opasnost djelovanja te vrućina na ljudsko zdravlje. Svakako potražiti hlad i osvježenje.

Na sjevernom Jadranu postupno više oblaka, ali i ovdje vruće pa i vrlo vruće, čak i u gorju, te sparno. No, krajem dana nestabilnije, moguć je koji neverin, najprije uz zapadnu obalu Istre pa na njenom sjeveru, zatim i Gorskom kotaru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti promjenjivije i nestabilnije razdoblje. Popuštanje vrućine i povratak normalnijim lipanjskim temperaturama od nedjelje. No, svakodnevno će biti mogući lokalni izraženiji pljuskovi s grmljavinom, nešto izgledniji i češći u utorak i srijedu.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još vikend ostaje većinom sunčan i suh, možda tek koji neverin zaluta na sjeverni dio. No, izglednije je to od ponedjeljka, a od utorka se malo kiše ili poneki pljusak očekuje i u Dalmaciji. Temperatura postupno niža, ali ostaje vruće, osobito na jugu.

