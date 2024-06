Val vrućina u Hrvatskoj zagrijao je i more. Kristalno more izgleda kao na razglednici. Vani sunce nemilo prigrijava pa je budućem kastavskom petašu, Marinu Marčinku skok pravi spas.

„Pa more je zakon, škola traje još dva dana i mislim da ću do kraja tjedna do kad škola traje, ali i kada škola prestane, da ću non-stop biti na moru!“, kaže Marin.

Kupači uživaju u plavetnilu čija se kakvoća ispituje duž Jadrana na tisuću lokacija, najviše, gotovo trećina na Kvarneru. Uzorci se uzimaju pa kontroliraju u laboratoriju Nastavnog zavoda za Javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Bočice, plamenici, dozrijevanje, pazi se na svaki detalj. Uzorkovanje se ponavlja deset puta u ljetnoj sezoni. Ocjenu izvrsnosti ima 98 % lokacija.

Riječanka s američkom adresom Arjana Lilić koja ljeti s obitelji kod mame dolazi na dvomjesečni odmor iz plićaka poručuje: „More je fenomenalno, temperatura je odlična, fino za rashladit se, budemo dva, tri sata na plaži, pa se vratimo kući, pa opet tako, gore dole. Dobro primijetimo malo to cvjetanje!“.

Cvjetanje se na sjevernom Jadranu javlja već 200 godina, posljednjih deset sve češće. Prirodna je to pojava kojoj pogoduje nagli skok temperature zraka i dulje kišno razdoblje kakvo je iza nas.

Tehnički voditelj Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju NZJZ-a PGŽ-a Goran Crvelin: „Ti uvjeti pogoduju ustvari da se razviju, u biti alge koje se nalaze u moru one cvjetaju. Ne bih rekao da je opasno, ali s druge strane vizualno je to odbojno i ne na neki način ne preporuča se ljudima, ako baš ne moraju, da se kupaju u takvim nakupinama“.

Uznemireni građani

Posljednjih dana uznemireni građani Nastavnom zavodu Primorsko-goranske županije slali su fotografije i videa iz Novog Vinodolskog. Na morskoj površini vidi se bijela pjenica i nakupine neuglednih algi. Uzeti su uzorci.

„Nisu to nikakve fekalije, izvrsna je kakvoća na tom području također! Znamo čak i samim kupačima reći neka nam donesu direktno uzorke toga onečišćenja jer dok naš kolega dođe uzorkovati more, ta formacija se razbije i onda nemamo realan uzorak“, pojašnjava voditeljica Odsjeka za sanitarnu mikrobiologiju NZJZ-a Darija Vukić Lušić.

Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku doveo je i do brzog zagrijavanja mora. Konkretno na ovoj riječkoj plaži, stručnjaci kažu, znatno je toplije no lani u ovo vrijeme.

Vukić Lušić dodaje: „Na području naše Kantride u ovo doba prošle godine je bila 18 stupnjeva temperatura mora, sada je čak do 21. Tri stupnja, da to je jako puno za jedan eko sustav i upravo je to uzrok ovom cvjetanju“.

Pred kojim smo nemoćni, ali javlja se lokalno i povlači samo od sebe, brže uz vjetar. Unatoč tome, more oduševljava. Riječanka Sanela Tomas, ležeći u moru dobacuje: „Predivno je, baš je osvježavajuće, vani je pretoplo!“.

Tako da kupanje itekako prija. Još više kada se zna da posljednje europsko istraživanje Hrvatsku svrstava u top tri mediteranske zemlje po kakvoći mora.