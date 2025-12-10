Pripremite se za nezaboravno IT iskustvo: Najavljeno peto izdanje Game Changer konferencije Zagreb

Game Changer Zagreb 5.0 zakazan je za 15. listopada 2026. godine.

Tim Game Changera, koji je nedavno proslavio svoj treći rođendan, najavio je prebacivanje u petu brzinu i povratak na mjesto gdje se rodila ideja o konferenciji posvećenoj dotad nedovoljno istraženim i populariziranim poslovnim, gaming i tehnološkim temama - ovoga puta u većoj, odvažnijoj i spremnijoj verziji nego ikad dosad.

Peto izdanje konferencije donosi novi val energije, snažnije povezanosti i trenutaka koji ostaju u pamćenju. To je onaj poseban osjećaj koji Game Changer pretvara u doživljaj, a ne samo u događaj. Atmosfera iz godine u godinu raste, a 2026. godine će dosegnuti novu razinu. U Zagrebu će se ponovno okupiti ljudi koji pomiču granice i stvaraju smjele ideje. Očekuje se dan ispunjen inspiracijom na svakom koraku. Pred publikom će se naći vizije koje oblikuju budućnost različitih industrija. Svaki sudionik donosi svoju priču, a zajednički doprinos stvara nešto veće od svakog pojedinca. Ove godine otvara se prostor za još snažnije kontakte i hrabrije perspektive. Velika priča Game Changera ulazi u svoje dosad najveće poglavlje.

Game Changer je nastao s ciljem povezivanja gaming industrije s područjima digitalnog razvoja poslovanja poput WEB3, e-trgovine, marketinga, cyber sigurnosti, umjetne inteligencije i metaverzuma. Ova poslovna konferencija na jedinstven način i multidiscipliniranim pristupom stavlja u fokus gaming kao poslovnu priliku i transformacijsku potrebu. Uz vrhunske stručnjake iz raznih područja podiže svijest i približava ovu važnu tematiku kod svakog pojedinca koji želi zakoračiti u svijet gaminga i tehnologija - od studenata, IT profesionalaca, poslovnih zajednica, umjetnika, gaming entuzijasta, do pojedinaca koji planiraju sudjelovati u dinamičnom procesu transformacije prema gaming, web3 budućnosti i metaverzumu.

Game Changer je postao pokret

Gaming industrija je najbrže rastuća industrija s eksponencijalnim rastom u zadnjih nekoliko godina. Taj rast prati i razvoj novih tehnologija koje su usko povezane s tom industrijom kao što su web3, cloud, e-trgovina, metaverzum i slično. Razvojem industrije stvaraju se i nove mogućnosti za sve dionike u ekosustavu, od novih zanimanja do kompanija koje se prilagođavaju promjenama kako bi opstale i bile u igri koju diktira tržište. I tu je u pravo vrijeme stigla konferencija koja je - promijenila igru!

U ovom nevjerojatno kratkom razdoblju, Game Changer je iz odvažne ideje izrastao u paneuropski super-ekosustav koji danas povezuje lidere, inovatore, institucije, kompanije i kreativce u pet zemalja Europe, a uskoro i šest. Naime, iz Game Changer tima potvrdili su da se u ožujku 2026. godine šire i na Švicarsku!

Game Changer je u samo tri godine postojanja postao dom zajednice koja vjeruje da se budućnost gradi kroz dijeljenje znanja, otvoreni dijalog i hrabre korake naprijed.

U ove tri godine, tim je:

Organizirao na desetke konferencija u više zemalja.

Okupio stotine govornika i tisuće sudionika.

Pokrenuo nove programe, festivale, digitalne formate i međunarodna partnerstva.

I najvažnije - izgradio zajednicu koja se međusobno podržava, inspirira i gura naprijed.

Game Changer je postao mnogo više od same platforme. Postao je pokret. Prostor gdje se susreću tehnologija, kreativnost, održivost i biznis. Most koji povezuje regiju, Europu. I simbol da veliku viziju može ostvariti i mali tim - ako postoje strast, volja, disciplina i jasna misija.

