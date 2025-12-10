FREEMAIL
VEĆE, ODVAŽNIJE I SPREMNIJE /

Pripremite se za nezaboravno IT iskustvo: Najavljeno peto izdanje Game Changer konferencije Zagreb

Pripremite se za nezaboravno IT iskustvo: Najavljeno peto izdanje Game Changer konferencije Zagreb
Foto: Dino Ninkovic

U Zagrebu će se ponovno okupiti ljudi koji pomiču granice i stvaraju smjele ideje

10.12.2025.
9:09
danas.hr
Dino Ninkovic
Game Changer Zagreb 5.0 zakazan je za 15. listopada 2026. godine.

Tim Game Changera, koji je nedavno proslavio svoj treći rođendan, najavio je prebacivanje u petu brzinu i povratak na mjesto gdje se rodila ideja o konferenciji posvećenoj dotad nedovoljno istraženim i populariziranim poslovnim, gaming i tehnološkim temama - ovoga puta u većoj, odvažnijoj i spremnijoj verziji nego ikad dosad.

Pripremite se za nezaboravno IT iskustvo: Najavljeno peto izdanje Game Changer konferencije Zagreb
Foto: Dino Ninkovic

Peto izdanje konferencije donosi novi val energije, snažnije povezanosti i trenutaka koji ostaju u pamćenju. To je onaj poseban osjećaj koji Game Changer pretvara u doživljaj, a ne samo u događaj. Atmosfera iz godine u godinu raste, a 2026. godine će dosegnuti novu razinu. U Zagrebu će se ponovno okupiti ljudi koji pomiču granice i stvaraju smjele ideje. Očekuje se dan ispunjen inspiracijom na svakom koraku. Pred publikom će se naći vizije koje oblikuju budućnost različitih industrija. Svaki sudionik donosi svoju priču, a zajednički doprinos stvara nešto veće od svakog pojedinca. Ove godine otvara se prostor za još snažnije kontakte i hrabrije perspektive. Velika priča Game Changera ulazi u svoje dosad najveće poglavlje.

Game Changer je nastao s ciljem povezivanja gaming industrije s područjima digitalnog razvoja poslovanja poput WEB3, e-trgovine, marketinga, cyber sigurnosti, umjetne inteligencije i metaverzuma. Ova poslovna konferencija na jedinstven način i multidiscipliniranim pristupom stavlja u fokus gaming kao poslovnu priliku i transformacijsku potrebu. Uz vrhunske stručnjake iz raznih područja podiže svijest i približava ovu važnu tematiku kod svakog pojedinca koji želi zakoračiti u svijet gaminga i tehnologija - od studenata, IT profesionalaca, poslovnih zajednica, umjetnika, gaming entuzijasta, do pojedinaca koji planiraju sudjelovati u dinamičnom procesu transformacije prema gaming, web3 budućnosti i metaverzumu.

Game Changer je postao pokret

Gaming industrija je najbrže rastuća industrija s eksponencijalnim rastom u zadnjih nekoliko godina. Taj rast prati i razvoj novih tehnologija koje su usko povezane s tom industrijom kao što su web3, cloud, e-trgovina, metaverzum i slično. Razvojem industrije stvaraju se i nove mogućnosti za sve dionike u ekosustavu, od novih zanimanja do kompanija koje se prilagođavaju promjenama kako bi opstale i bile u igri koju diktira tržište. I tu je u pravo vrijeme stigla konferencija koja je - promijenila igru!

Pripremite se za nezaboravno IT iskustvo: Najavljeno peto izdanje Game Changer konferencije Zagreb
Foto: Dino Ninkovic

U ovom nevjerojatno kratkom razdoblju, Game Changer je iz odvažne ideje izrastao u paneuropski super-ekosustav koji danas povezuje lidere, inovatore, institucije, kompanije i kreativce u pet zemalja Europe, a uskoro i šest. Naime, iz Game Changer tima potvrdili su da se u ožujku 2026. godine šire i na Švicarsku!

Game Changer je u samo tri godine postojanja postao dom zajednice koja vjeruje da se budućnost gradi kroz dijeljenje znanja, otvoreni dijalog i hrabre korake naprijed.

Pripremite se za nezaboravno IT iskustvo: Najavljeno peto izdanje Game Changer konferencije Zagreb
Foto: Dino Ninkovic

U ove tri godine, tim je:

  • Organizirao na desetke konferencija u više zemalja.
  • Okupio stotine govornika i tisuće sudionika.
  • Pokrenuo nove programe, festivale, digitalne formate i međunarodna partnerstva.
  • I najvažnije - izgradio zajednicu koja se međusobno podržava, inspirira i gura naprijed.

Game Changer je postao mnogo više od same platforme. Postao je pokret. Prostor gdje se susreću tehnologija, kreativnost, održivost i biznis. Most koji povezuje regiju, Europu. I simbol da veliku viziju može ostvariti i mali tim - ako postoje strast, volja, disciplina i jasna misija.

POGLEDAJTE VIDEO: Spektakl u Zagrebu! Pet dvorana, startupi, globalni lideri: Uskoro stiže Game Changer 4.0

Game Changer
VEĆE, ODVAŽNIJE I SPREMNIJE /
Pripremite se za nezaboravno IT iskustvo: Najavljeno peto izdanje Game Changer konferencije Zagreb