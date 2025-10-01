Na današnji dan prije 34 počeo je napad srbo-crnogorskih agresora i JNA na Dubrovnik

Prigodnim tradicionalnim programom "Da se ne zaboravi" Dubrovčani u srijedu obilježavaju 34 godine od početka agresije srpsko-crnogorskih postrojba i Jugoslavenske vojske na grad Dubrovnik i jug Hrvatske u Domovinskom ratu - 1. listopada 1991. godine.

Program počinje polaganjem vijenaca kod Spomen križa na gradskom groblju Boninovo i prigodnim školskim programom u franjevačkoj crkvi Male braće, nakon čega na brdu Srđ slijedi polaganje vijenaca uz molitvu.

U luci Gruž spustit će se vijenci u znak sjećanja na poginule na moru, a nakon nastupa Gradske glazbe Dubrovnik ispred crkve sv. Vlaha, u franjevačkoj crkvi Male braće služit će se Sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu.

Napali u s kopna, mora i iz zraka

Točno u 6 sati prvog dana listopada 1991. godine više od 13 tisuća pripadnika Jugoslavenske vojske (JNA), uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista, napali su s kopna, mora i iz zraka područje Dubrovnika i jug Hrvatske.

Među neprijateljskim snagama bili su pripadnici užičkog, podgoričkog i mostarskog korpusa te 9. Vojno pomorskog sektora Boka, uz značajnu potporu zrakoplovstva, više od 120 teških topničkih oružja, oko 100 tenkova te 50 oklopnih transportera.

Brojnoj i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crti obrane dugoj više od 200 kilometara suprotstavilo se 750 slabo naoružanih hrvatskih branitelja, pripadnika postrojba dubrovačkoga ZNG-a, policije te dragovoljaca iz sastava Teritorijalne obrane. Prve granate ispaljene iz topova JNA i rezervista Hercegovačkog korpusa s položaja oko Trebinja pale su na uže dubrovačko područje, naselja Bosanku na brdu Srđ i Mokošicu.

Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode. Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja dubrovačkog područja i hrvatskih civila.

Tijekom srpsko-crnogorske agresije na dubrovačko područje poginula su 184 hrvatska branitelja i 92 civila, a ranjeno je više od 1.500 osoba.

U srpskim i crnogorskim koncentracijskim logorima bile su zatočene 423 osobe, a bilo je više od 33 tisuće prognanih i izbjeglih.

Na području od Stona do Konavala agresori su spalili 2.127 kuća, kao i zaštićeni, 500 godina star Arboretum u Trstenom. Bez krova nad glavom ostao je 7.771 stanovnik dubrovačkog područja, a ono što nije spaljeno i uništeno, srpski i crnogorski agresori su opljačkali.

