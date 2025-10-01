Pljuska američkog pape Donaldu Trumpu: 'Ne znam je li to pro-life'

Papa Lav iznio je u utorak svoju najoštriju kritiku tvrdokorne imigracijske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa, dovodeći u pitanje je li ona u skladu s učenjima Katoličke crkve da je život svet i nepovrediv.

"Netko tko kaže da je protiv pobačaja, ali se slaže s nehumanim postupanjem prema imigrantima u Sjedinjenim Državama, ne znam znači li to pro-life“, rekao je papa Lav novinarima ispred svoje rezidencije u Castel Gandolfu.

Stav Katoličke crkve s 1,4 milijarde članova je da je život svet od začeća do prirodne smrti.

Lav, prvi američki papa, odgovarao je na pitanje američkog novinara koji ga je ispitivao o Trumpovim politikama.

Bijela kuća je rekla da je Trump izabran na temelju svojih brojnih obećanja, uključujući i obećanje o deportaciji kriminalnih ilegalnih imigranata. "On održava svoje obećanje američkom narodu“, odgovorila je glasnogovornica Abigail Jackson u priopćenju.

Stav prema Trumpovoj administraciji

Izabran u svibnju kao nasljednik pokojnog pape Franju, Lav je pokazao puno rezerviraniji stil od svog prethodnika koji je često kritizirao Trumpovu administraciju.

Papu su pitali i o odluci nadbiskupije Chicaga o dodjeli nagrade senatoru iz Illinoisa Dicku Durbinu, demokratu koji podržava pravo na pobačaj. Taj potez izazvao je glasne kritike konzervativnih katolika, uključujući nekoliko američkih biskupa.

"Vrlo je važno razmotriti cjelokupni rad koji je senator obavio“, rekao je papa.

"Razumijem teškoće i napetosti, ali mislim, kao što sam i sam govorio u prošlosti, da je važno razmotriti mnoga pitanja koja su povezana s naukom Crkve“, rekao je.

"Netko tko kaže da je protiv pobačaja, a istovremeno je za smrtnu kaznu, zapravo nije protivnik pobačaja“, rekao je Lav.

