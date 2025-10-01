Ugašena je američka vlada! Što dalje?

U ponoć po lokalnom vremenu, odnosno u 6 sati po hrvatskom, službeno je ugašena američka vlada nakon što Kongres nije uspio usvojiti mjeru financiranja, odnosno zakon o državnoj potrošnji u prvom gašenju vlade još od 2019. godine.

To znači da će stotine tisuća saveznih zaposlenika biti otpušteno, dok će oni koji se smatraju ključnim zaposlenicima nastaviti raditi svoj posao, iako mnogi neće biti plaćeni za to dok se ova drama ne riješi. Neki će nastaviti primati plaće jer se njihova radna mjesta ne financiraju godišnjim izdvajanjima Kongresa.

Čelnici obiju stranaka privatno i javno tvrde da ih se neće kriviti za prekid financiranja. Republikanci inzistiraju da demokrati pristanu na produljenje trenutačnog financiranja za još sedam tjedana. Demokrati, s druge strane, to odbijaju učiniti bez većih ustupaka za svoje glasove kako bi se usvojile bilo kakve mjere financiranja u Senatu.

Što je sljedeće?

Iako su demokrati u manjini u oba doma, republikancima je i dalje potrebna podrška nekih demokrata u Senatu kako bi usvojili zakon o financiranju vlade.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je "nepovratnim rezovima" ako dođe do gašenja i krivnju izravno svalio na demokrate.

Senatori su napustili Kapitol u dubokoj neizvjesnosti, ne znajući koliko bi dugo moglo trajati gašenje vlade. CNN navodi da će Senat ujutro ponovno glasati o istom planu financiranja Republikanske stranke, koji će republikanci zastupati i iznositi na dnevni red sve dok dovoljan broj demokrata ne popusti i ne pristane na ponovno funkcioniranje vlade.

Zatvaranje vlade u SAD-u dogodilo se tri puta tijekom prvog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Uključivalo je i najduže gašenje u američkog povijesti koje je trajalo 35 dana.

Prije toga, rekord je držala administracija Billa Clintona kada je vlada ugašena na 21 dan još 1995. godine.

I Barack Obama je prošao kroz 16-dnevnu blokadu vlade zbog prijedloga zakona o zdravstvenoj zaštiti tadašnjeg predsjednika.

