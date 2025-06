Na avionu pukla guma pa sletio s piste, otkriveni dramatični trenuci leta u Zagrebu!

Danas je zagrebačka luka dr. Franjo Tuđman zatvorena za sve letove nakon što je s piste sletio privatni zrakoplov.

Kako donosi portal SiB.hr, na avionu je puknula guma.

"Još uvijek ne znamo uzrok puknuće gume, jer su gume nedavno servisirane. Moguće je da se to dogodilo od vrućine, no to nije ni prvi ni posljednji put. Posada koja je bila u avionu nije ozlijeđena", izjavio je ovo za SiB.hr Krešimir Vlašić, sin Miroslava Vlašića, vlasnika zrakoplova Air Pannonia.

Naime, prilikom dodira s tlom guma je pukla, zrakoplov je proklizio uz rub uzletno-sletne staze u poslijepodnevnim satima. Aerodrom je odmah zatvoren za sve letove.

"Prilikom zaustavljanja pukla je lijeva guma i samo zahvaljujući treningu, pilot je uspio zaustaviti avion. Automatizmom je avion skrenuo na lijevu stranu kao što bi se, recimo, dogodilo na autoputu kad kod puknuća gume automobil ne može zadržati ravninu", nadalje je pojasnio Vlašić.

Dodao je da mjesta panici nema.

'Nije se dogodilo ništa dramatično'

Kao profesionalac, ističe da se nije dogodilo ništa dramatično što se ne može dogoditi bilo kojem drugom zrakoplovu.

Slikovito kaže da na dnevnoj bazi pukne guma na brojnim zrakoplovima. Srećom, nije došlo do tragedije.

Podsjetimo, stručnjak za zračni promet David Gerhardinger za RTL Danas rekao je da se zračna luka zatvorila zbog poštivanja procedure u ovakvim situacijama, kao i zbog očevida.

Na tu je izjavu reagirao Krešimir Vlašić, direktor letačkih operacija u tvrtki Air Pannonija, naglasivši za SiB.hr da se protokol mora poštivati, no isto tako je istaknuo da zagrebačka Zračna luka ne posjeduje opremu za uklanjanje zrakoplova s piste. Stoga su iz tvrtke Air Pannonia potrebnu vlastitu opremu poslali kombijem u Zagreb.

"Mi smo im dali našu privatnu opremu kako bi izvukli avion s piste. Guma je pukla i avion nije moguće vući po pisti, a Zagreb nema takvu opremu. Štoviše, zvali su i civilnu zaštitu koja također nije raspolagala s potrebnom opremom", rekao je za Vlašić.

Dodao je kako nije u redu da se krivica zbog kašnjenja letova svaljuje na ovu osječku tvrtku.

Ističe da bi situacija bila riješena puno prije da je ondje bila na raspolaganju oprema nužna za uklanjanje zrakoplova s piste u ovakvoj situaciji.