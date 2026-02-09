Muškarac slao Božinoviću glasovne poruke uznemirujućeg sadržaja, ide u istražni zatvor

Određen je istražni zatvor 36-godišnjem muškarcu koji je 5. veljače u cilju da ustraši potpredsjednika Vlade putem društvene mreže Facebook uputio na njegov korisnički profil više glasovnih poruka ozbiljnog prijetećeg sadržaja, izvijestilo je u ponedjeljak Općinsko državno odvjetništvo u Sisku.

Prijetnje su, kako su neslužbeno objavili pojedini mediji upućene potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku je izvijestilo da je po zaprimanju kaznene prijave sisačko-moslavačke policije, ispitalo uhićenog 36-godišnjaka zbog kaznenog djela prijetnje.

Prijetnje na Facebooku

Sumnjiče ga da je 5. veljače na širem području Kutine, u cilju da ustraši potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, putem društvene mreže Facebook sa svojeg korisničkog profila uputio na njegov korisnički profil više glasovnih poruka ozbiljnog prijetećeg sadržaja.

Sudac istrage je na prijedlog tužiteljstva odredilo istražni zatvor protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

POGLEDAJTE VIDEO: Zabrinjavajući porast kaznenih djela među mladima na internetu: Kako zaštititi djecu?