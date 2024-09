Možete li ih prepoznati? Ovako su političari izgledali u školskim klupama

I posljednji na redu je još jedan gradonačelnik. Označen plavom točkicom je upravo on. "Ja sam krenuo u školu godinu dana ranije jer sam 'maltretirao' mamu i tatu da hoću u školu, a oni su smatrali da sam još predjetinjast i bio sam mršav za svoj uzrast, ali su ipak pristali i upisali me. Bio sam oduševljen pa sam kada su me probudili prvi dan skočio iz kreveta. Sutra an kada su me budili ajde Dado u školu ja odgovorio: ...opet", kaže uz osmijeh na licu. Drugi dan škole kada je bio veliki odmor svi su izašli iz razreda, a ja sam vidio učiteljev šešir pa sam jedini ostao u razredu budući da sam se najviše volio igrati kauboja i Indijanaca, a šešir je bio odličan za glumiti kauboja. Uzeo sam ga i onda se počeo igrati i nisam ga htio vratiti učitelju tako da me je čitav razred lovio dok me nisu ulovili i onda sam morao predati šešir. Učitelj je zvao tatu na sastanak da sam predjetinjast i da je rano za mene. Nakon razgovora sa tatom ipak sam ostao u školi", poručuje.