FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIPREMITE SE! /

Ne iznenadite se ako čujete jaku buku: Evo što se događa iznad Zagreba

Ne iznenadite se ako čujete jaku buku: Evo što se događa iznad Zagreba
×
Foto: Ilustracija Igor Kralj/PIXSELL

Zagrepčani mogu očekivati pojačanu buku iznad grada u petak i subotu

29.5.2026.
11:21
Hina
Ilustracija Igor Kralj/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Pojačana buka može se očekivati iznad Zagreba u petak, 29. svibnja i subotu, 30. svibnja tijekom vježbovnih aktivnosti Hrvatske vojske i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja na zagrebačkom Jarunu.

Vježbovne aktivnosti i letački program održavaju se u povodu svečanog obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, izvijestili su u petak iz Ministarstva obrane.

Tako je u petak tijekom dana planirano uvježbavanje sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun.

Ondje će se u subotu od 17.30 do 19 sati održati prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja: Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije, stoji u priopćenju.

MorhBukaVojna Vježba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike