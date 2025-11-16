Mladići u crnom iz tramvaja gađali jajima taksista, sve je otkrila Maja Sever: 'Vozio je Nepalac'

Maja Sever na svom je Facebook profilu podijelila uznemirujuće iskustvo svoje prijateljice koja je, kako tvrdi, u subotu doživjela napad dok se vozila taksijem.

Sever piše kako se njena prijateljica vozila u taksiju s vozačem iz Nepala. U jednom trenutku začula je udarac u automobil, zatim drugi, pa treći. Mladići odjeveni u crno iz tramvaja su gađali taksi jajima.

Nedugo potom, Sever je dobila i fotografiju s mjesta događaja, a tek kasnije, kaže, saznala je da ovakvih situacija ima i više nego što se javno govori.

'Ljudi se boje'

"Možda netko od roditelja našim dečkima objasni koliko je to, za početak, opasno. Ljudi očito ne žele objavljivati. Valjda se boje, valjda zbog hejta koji i sada slijedi”, navodi Sever.

Upozorila je i na moguće tragične posljedice: “Jednog dana možda će neka baka – možda baš baka jednog od tih mladića – biti u taksiju koji vozi Nepalac, a koji će nakon jednog, drugog, trećeg jajeta izgubiti kontrolu nad vozilom i…”, navela je, ostavljajući ostatak rečenice nedovršenim, ali jasnim.

