Ministarstvo objavilo trenutno stanje oko svinjske kuge, uvedene su promjene

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva danas je izvijestilo da je stupila na snagu provedbena uredba Europske komisije (EK) kojom se mijenjaju posebne mjere kontrole afričke svinjske kuge (ASK). Tako je Općina Draž u Osječko-baranjskoj županiji proglašena zonom ograničenja II zbog širenja ASK-a u divljih svinja. Ostalo područje obuhvaćeno zonom ograničenja I i III nije se mijenjalo.

Osim toga, Ministarstvo je na temelju trenutne epidemiološke situacije po pitanju ASK-a ažuriralo područja obuhvaćena zonom zaštite i nadziranja unutar postojeće zone ograničenja III.

Time su naselja Grabovac i Mitrovac u Općini Čeminac, Dalj na području Općine Erdut, Mece na području Općine Darda, Sokolovac, Jasenovac i Mirkovac na području Općine Kneževi Vinogradi, Nemetin i Sarvaš na području grada Osijeka te područje grada Donji Miholjac, iz zone zaštite prešla u zonu nadziranja.

Naseljima Tvrđavica, Podravlje i Osijek na području grada Osijeka, naselje Erdut na području Općine Erdut, naselje Borovo na području Općine Borovo i naselja Viljevo, Cret Viljevski, Blanje i Krunoslavje na području Općine Viljevo ukida se zona nadziranja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trenutno stanje zaraze

Ministarstvo navodi da je do 27. listopada ove godine ASK potvrđen u 53 objekta u kojima se drže svinje te u 372 divlje svinje na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

U Osječko-baranjskoj županiji bolest je u domaćih svinja potvrđena na 44 objekta, na području Općina Bilje, Čeminac, Donji Miholjac, Darda, Erdut, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi i gradu Osijeku te u 353 divlje svinje.

Zadnje izbijanje ASK-a u domaćih svinja zabilježeno je u Općini Bilje u naselju Lug (20. listopada ove godine) te u divljih svinja u lovištu XIV/9 Podunavlje-Podravlje (27. listopada).

Epidemiološka situacija na području Vukovarsko-srijemske županije je povoljnija - ASK je tijekom 2023. potvrđen u devet objekata u kojima se drže svinje na području Općina Gradište, Nijemci, Otok, Stari Jankovci, Štitar i Trpinja i u 19 divljih svinja.

Zadnje izbijanje bolesti na području te županije zabilježeno je 16. rujna u Općini Trpinja, naselju Vera. U zonama ograničenja provode se mjere propisane naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje ASK-a u Republici Hrvatskoj. U područjima obuhvaćenima zonom zaštite i nadziranja, zabranjeno je klanje svinja u objektu za vlastite potrebe.

POGLEDAJTE VIDEO: Afrička svinjska kuga poharala Baranju: Tisuće usmrćenih svinja, prijeti manjak kulena