'UNATOČ POKUŠAJIMA SMETNJI' /

Ministar se oglasio nakon pobjede rukometaša: 'Kad zapjevamo partija nam sudi'

Ministar se oglasio nakon pobjede rukometaša: 'Kad zapjevamo partija nam sudi'
Foto: Matija Habljak/mathilda Schuler/pixsell

Ministar turizma Tonči Glavina parafrazirao je stihove Thompsonove pjesme 'Ravnoteža'

19.1.2026.
21:05
danas.hr
Matija Habljak/mathilda Schuler/pixsell
Nakon pobjede hrvatskih rukometaša nad Nizozemcima na Europskom prvenstvu, na X-u se oglasio ministar turizma Tonči Glavina. Parafrazirao je stihove pjesme "Ravnoteža" Marka Perkovića Thompsona.

"Kad zapjevamo partija nam sudi! Neka sudi, pjevat ćemo ljudi! Bravo za hrvatske rukometaše koji su danas, unatoč raznim pokušajima smetnji, pobijedili Nizozemsku 35:29! Ponosni smo na vas i želimo puno uspjeha u nastavku. Iznad svih Hrvatska", poručio je Glavina.

Podsjetimo, EHF je priopćio da pjesma 'Ako ne znaš šta je bilo' nije bila dio službene playliste prvenstva, da je hrvatska delegacija više puta tražila njezino puštanje te da se to "nije smjelo dogoditi" i da se više neće ponoviti. Također iz EHF-a su poručili da pjesma predstavlja vrijednosti prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: EHF zabranio Thompsonovu pjesmu, pa povukao radikalan potez za sve reprezentacije

Tonči GlavinaMarko Perković ThompsonEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
Ministar se oglasio nakon pobjede rukometaša: 'Kad zapjevamo partija nam sudi'