Ministar se oglasio nakon pobjede rukometaša: 'Kad zapjevamo partija nam sudi'

Nakon pobjede hrvatskih rukometaša nad Nizozemcima na Europskom prvenstvu, na X-u se oglasio ministar turizma Tonči Glavina. Parafrazirao je stihove pjesme "Ravnoteža" Marka Perkovića Thompsona.

"Kad zapjevamo partija nam sudi! Neka sudi, pjevat ćemo ljudi! Bravo za hrvatske rukometaše koji su danas, unatoč raznim pokušajima smetnji, pobijedili Nizozemsku 35:29! Ponosni smo na vas i želimo puno uspjeha u nastavku. Iznad svih Hrvatska", poručio je Glavina.

Podsjetimo, EHF je priopćio da pjesma 'Ako ne znaš šta je bilo' nije bila dio službene playliste prvenstva, da je hrvatska delegacija više puta tražila njezino puštanje te da se to "nije smjelo dogoditi" i da se više neće ponoviti. Također iz EHF-a su poručili da pjesma predstavlja vrijednosti prvenstva.

