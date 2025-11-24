Čokolada koju Hrvati obožavaju povlači se s polica: Postoji šansa da sadrži plastiku
Državni inspektorat Republike Hrvatske (DIRH) u ponedjeljak je potrošače obavijestio o opozivu Milka čokolade od karamele zbog mogućeg prisustva plastičnog materijala.
Riječ je o proizvodu MILKA ČOKOLADA KARAMELA 100 g, EAN/MAN: 7622210349675/557642, sljedećih rokova trajanja i šarže:
- 20.02.2026/OSV1252132 & OSV1252133,
- 21.02.2026/OSV1252141,
- 26.02.2026/OSV1252223,
- 27.02.2026/OSV1252231 & OSV1252232 & OSV1252233
Podaci o proizvodu
"Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane", navodi DIRH u priopćenju. Detalji o proizvodu dostupni su na web stranici subjekta.
DIRH je naveo i podatke o proizvodu:
- Proizvođač: Mondelez Deutschland GmbH, Njemačka
- Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, Hrvatska
Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima.
