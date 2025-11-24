FREEMAIL
JESTE LI JE KUPILI? /

Čokolada koju Hrvati obožavaju povlači se s polica: Postoji šansa da sadrži plastiku

Čokolada koju Hrvati obožavaju povlači se s polica: Postoji šansa da sadrži plastiku
Foto: Shutterstock/ilustracija

'Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane', naveo je DIRH

24.11.2025.
13:56
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
Državni inspektorat Republike Hrvatske (DIRH) u ponedjeljak je potrošače obavijestio o opozivu Milka čokolade od karamele zbog mogućeg prisustva plastičnog materijala. 

Riječ je o proizvodu MILKA ČOKOLADA KARAMELA 100 g, EAN/MAN: 7622210349675/557642, sljedećih rokova trajanja i šarže:

  • 20.02.2026/OSV1252132 & OSV1252133,
  • 21.02.2026/OSV1252141,
  • 26.02.2026/OSV1252223,
  • 27.02.2026/OSV1252231 & OSV1252232 & OSV1252233

Podaci o proizvodu 

"Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane", navodi DIRH u priopćenju. Detalji o proizvodu dostupni su na web stranici subjekta.

DIRH je naveo i podatke o proizvodu: 

  • Proizvođač: Mondelez Deutschland GmbH, Njemačka
  • Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, Hrvatska

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima.

