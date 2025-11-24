Čokolada koju Hrvati obožavaju povlači se s polica: Postoji šansa da sadrži plastiku

Državni inspektorat Republike Hrvatske (DIRH) u ponedjeljak je potrošače obavijestio o opozivu Milka čokolade od karamele zbog mogućeg prisustva plastičnog materijala.

Riječ je o proizvodu MILKA ČOKOLADA KARAMELA 100 g, EAN/MAN: 7622210349675/557642, sljedećih rokova trajanja i šarže:

20.02.2026/OSV1252132 & OSV1252133,

21.02.2026/OSV1252141,

26.02.2026/OSV1252223,

27.02.2026/OSV1252231 & OSV1252232 & OSV1252233

Podaci o proizvodu

"Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane", navodi DIRH u priopćenju. Detalji o proizvodu dostupni su na web stranici subjekta.

DIRH je naveo i podatke o proizvodu:

Proizvođač: Mondelez Deutschland GmbH, Njemačka

Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, Hrvatska

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima.

POGLEDAJTE VIDEO: Nove potpore za male mljekare: 'Vjerujem da će zaustaviti pad proizvodnje mlijeka'