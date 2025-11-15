Milanović otkrio detalje sastanka s Orbanom: 'Pojasnio sam mu hrvatski stav o JANAF-u'

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se danas i otkrio detalje o sastancima koje je jučer imao s mađarskim predsjednikom Tamasom Sulyokom i premijerom Viktorom Orbanom. Rekao je kako je riječ o "vrlo sadržajnim i korisnim sastancima.

Milanović je objavio da osim o globalnim temama, s premijerom Orbanom je razgovarao i o problemu koji je poremetio energetsku suradnju Hrvatske i Mađarske.

"Tema je to oko koje dvije države u ovom trenutku stoje na različitim pozicijama. Međutim, uz međusobni dijalog i uvažavanje obostranih interesa, te različite pozicije nisu nepremostive. Pojasnio sam premijeru Orbanu hrvatski stav o ulozi JANAFA kao strateški važne energetske infrastrukture ne samo za Hrvatsku nego i za susjedne države kojima JANAF može i želi biti pouzdan partner. Vjerujem kako je nakon našeg razgovora otvoren dodatni prostor za dogovor o energetskoj suradnji koji će biti na korist i Hrvatskoj i Mađarskoj", poručio je Milanović.

Važno izuzeće za Orbana

Podsjetimo, do ovog sastanka došlo neposredno nakon što je Orban uspio izboriti izuzeće od američkih sankcija vezano za ruske energente, ali isto tako dobio potporu američkog predsjednika, što je za njega izuzetno bitno, s obzirom na to da ovu zemlju iduće godine već čekaju izbori.

Ovo izuzeće za Orbana je bilo bitno da se ne bi doveo u situaciju da upravo u jeku kampanje u svojoj zemlji ima potencijalnu energetsku nesigurnost ili energetsku ugrozu.

Milanović i Orban sastali su se i ovo ljeta tijekom godišnjih odmora na Braču, a posljednji put službeno u Mađarskoj je Milanović bio prije dvije godine. Tada se sastao s Orbanom, ali tadašnjom mađarskom predsjednicom i rekao je kako je došao dati potporu ovoj zemlji koju, kako je tada rekao, terorizira Bruxelles.

Susret s Hrvatima u Pečuhu

Milanović će danas boraviti u Pečuhu gdje će s mađarskim predsjednikom sudjelovati na svečanom obilježavanju Dana Hrvata u Mađarskoj i ujedno 30. obljetnice osnivanja Hrvatske državne samouprave i 35. obljetnice djelovanja Saveza Hrvata u Mađarskoj, priopćio je njegov ured.

Iz Ureda predsjednika priopćili su i da će Milanović i Sulyok posjetiti općine Bilje i Kopačevo u Osječko-baranjskoj županiji gdje će se sastati s predstavnicima mađarske nacionalne manjine u Hrvatskoj.

