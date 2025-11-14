FREEMAIL
Viktor Orban otkrio kako je prošao susret sa Zoranom Milanovićem

Viktor Orban otkrio kako je prošao susret sa Zoranom Milanovićem
Foto: Ured Predsjednika RH

Milanović u Mađarskoj boravi na poziv mađarskog kolege Tamasa Sulyoka s kojim se sastao ranije

14.11.2025.
21:15
Hinadanas.hr
Ured Predsjednika RH
Predsjednik Zoran Milanović u petak se u Budimpešti susreo s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kojemu je ponovio stav o nužnosti diplomatskih napora prema miru u Ukrajini, priopćio je njegov ured. 

"Produktivan sastanak u Budimpešti s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Dijelimo predanost traženju mira u Europi", napisao je Orban na platformi X nakon susreta s hrvatskim predsjednikom.

Ured Milanovića, koji u petak i subotu boravi u Mađarskoj, objavio je da je predsjednik na tom susretu Orbanu "ponovio svoj stav kako je potrebno poduzeti maksimalne diplomatske napore za uspostavu mira i sigurnosti u Europi, s čime se složio i mađarski premijer". 

Milanović 'navijao' za susret Trumpa i Orbana 

Milanović u Mađarskoj boravi na poziv mađarskog kolege Tamasa Sulyoka s kojim se sastao ranije u petak.

Nakon tog susreta, na zajedničkoj konferenciji za medije, Milanović je izrazio nadu da će se u mađarskoj prijestolnici ipak održati ranije planiran, pa otkazan sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Kazao je da je  "iskreno navijao" da se taj susret održi jer je "diplomacija u kojoj ne razgovaraš s protivnikom negacija diplomacije i put u nepovrat”.

'Gubitak vremena'

Predsjednici SAD-a i Rusije su nakon razgovora 16. listopada najavili da bi se u naredna dva tjedna mogao održati njihov susret u Budimpešti, no već nekoliko dana poslije taj je plan propao jer je Trump, nezadovoljan Putinovim potezima, rekao da bi to bio "gubitak vremena".

Umjesto toga, uveo je žestoke sankcije ruskim naftnim kompanijama. 

Predsjednik je u petak izrazio nadu da će se taj susret ipak dogoditi te naglasio da bi mu „bilo drago da bude u Budimpešti”, radi Mađarske, ali prije svega radi mira. 

Susret s Hrvatima u Pečuhu

Milanović će u Mađarskoj, točnije u Pečuhu, boraviti i u subotu, gdje će s mađarskim predsjednikom sudjelovati na svečanom obilježavanju Dana Hrvata u Mađarskoj i ujedno 30. obljetnice osnivanja Hrvatske državne samouprave i 35. obljetnice djelovanja Saveza Hrvata u Mađarskoj, priopćio je njegov ured. 

Istoga dana, predsjednici Milanović i Sulyok posjetit će općine Bilje i Kopačevo u Osječko-baranjskoj županiji gdje će se sastati s predstavnicima mađarske nacionalne manjine u Hrvatskoj, stoji u priopćenju. 

Zoran MilanovićViktor OrbanBudimpešta
Viktor Orban otkrio kako je prošao susret sa Zoranom Milanovićem