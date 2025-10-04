Milanović oštro o Europi: '1991. nije znala što joj se događa, a to ne zna ni danas'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 35. obljetnice Tigrova gdje je uputio riječi hvale bivšim pripadnicima Jedinice za posebne zadatke Ministarstva unutarnjih poslova – Rakitje.

"Kada je u pitanju 1991. godina i ono što ste prošli i ostvarili, onda je to jedinstvena priča i nema je nigdje u Europi. Nije se dogodilo da jedna mala, ali stara europska nacija državnog prava - hrvatski narod i hrvatska nacija - bude gurnuta u situaciju da se mora braniti sama, da ne zna što će biti sutra i da ne može računati ni na čiju pomoć", poručio je Milanović.

Stanovnike Rakitja nazvao je 'Spartancima' poručivši da su uspjeli ostvariti pobjedu u gotovo nemogućim uvjetima.

Kritizirao Europu

Milanović se osvrnuo i na hrvatsko političko vodstvo 1991. godine kazavši da nisu bili svjesni međunarodnih okolnosti i činjenice da se mora osloniti na vlastite snage.

"Europa tada nije znala što se događa, ni danas ne razumije u potpunosti. Mi smo morali sami definirati što nam je važno", rekao je Milanović.

Kazao je da su vremena 'mutna i olova' te da su u Europi na čelnim mjestima "ljudi manjih kapaciteta nego što su bili 1991. godine".

"A ni 1991. godine nisu najbolje razumjeli što se događa i za nas nisu imali nikakvog razumijevanja. Priznanje ne smatram razumijevanjem. To je bilo naše pravo, kao što je pravo drugih država, pa i Palestine, da ih se prizna. Nikakva nagrada nego pravo, od toga sve počinje", kazao je Milanović.

Dodijelio odlikovanja

Milanović je, povodom obljetnice, Marku Dogančiću dodijelio odlikovanje Reda Nikole Šubića Zrinskog za junački čin u Domovinskom ratu.

Redom hrvatskog trolista odlikovani su Ivan Bago, Ivan Biočić i Renato Angelo Jerković za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu.

