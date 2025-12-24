Milanović Hrvatima uputio čestitku: 'Volio bih da vam mogu poželjeti mirne i radosne blagdane. Ali...'

Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je božićnu i novogodišnju čestitku svim Hrvaticama i Hrvatima u Domovini i širom svijeta, posebno onima u BiH, u videoporuci objavljenoj na društvenim mrežama na Badnjak gdje se fokusirao na nesigurno vrijeme u kojem živimo i pomirbu nejednakosti i podjela u društvu.

Milanović je građanima zaželio da božićne blagdane provedu u miru i sreću, zajedno u radosti s obiteljima i prijateljima.

"Volio bih da vam danas kao predsjednik Republike i kao vaš sugrađanin mogu samo poželjeti mirne i radosne božićne blagdane kao što je to tradicija i običaj u našem narodu i cijelom kršćanskom svijetu već stoljećima. Ali vrijeme i svijet u kojem živimo nisu ni mirni ni radosni. Božić pred nama dočekat ćemo i slaviti u sjeni nikad veće nesigurnosti, sve veće prijetnje nasiljem i ratovima te neizvjesne budućnost", istaknuo je.

A posebno brine, dodao je, što u tako nesigurnim i prijetećim globalnim okolnostima i u našoj domovini vidi i osjeća podjele, uzajamne optužbe i porast nepovjerenja.

'Ljepota je u raznolikostima'

"Moja prva i glavna obaveza kao predsjednika je učiniti sve za sigurnost i stabilnost hrvatskog društva i države. Učiniti sve da svi hrvatski ljudi, bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeru i političko opredjeljenje mogu mirno živjeti, raditi, podizati obitelji i planirati budućnost. Upravo Božić slavi događaj koji donosi mir među ljude dobre volje, koji obnavlja svijet o važnosti dobrote i uzajamnog poštovanja. Pravi je trenutak da se svi zapitamo - činimo li istinski dobro za svoje obitelji, prijatelje, sunarodnjake i domovinu?", naglasio je predsjednik.

Milanović je podsjetio da je Hrvatska lijepa baš zbog raznolikosti, i to ne samo prirodnih, nego i raznolikosti običaja, tradicija i kulture.

"Te raznolikosti su trajno i neraskidivo prožete u našoj maloj, ali ponosnoj naciji. A ja sam uvjeren da su je baš te raznolikosti učinile još snažnijom i otpornijom na prijetnje", dodao je.

Poručio je da nas je povijest naučila da je Hrvatska najjača kada je bila bez "nepotrebnih podjela i međusobnog nepovjerenja". Apelira na građane da ne dopuste da podjele u miru ugroze stabilnost i sigurnost naše zemlje.

"Vrijednosti naše Republike upisane su u Ustavu i svaki pojedinac dužan ih je čuvati jer samo tako čuvamo sigurnu, mirnu i demokratsku sigurnost Hrvatske. Pogotovo je to važno danas kada se svjetski poredak dramatično mijenja pred našim očima, kada moć i gola sila postaju pravilo u međunarodnim odnosima i kada se od malih naroda i država traži i očekuje ne samo poslušnost, nego i poslušnost na granici pokornosti", nastavio je u čestitci.

Napominje da su hrvatski ljudi znali, a to čine i danas, prepoznati što im je činiti u takvoj situaciji. Tu naglasak stavlja na brigu o sebi i svojim interesima i brigu o budućnosti svoje djece pritom ostajući dobronamjerni i pošteni.

"I dok sa zebnjom čekamo dobre vijesti sa svih strana svijeta, iskreno se nadam da će razum i mir pobijediti. A posebno, i to mi je najveća božićna želja, da će među hrvatskim ljudima prevladati sloga i međusobno razumijevanje. Svim kršćanskim vjernicima i vjernicama od srca želim sretan Božić. Svima u Hrvatskoj želim da božićne blagdane provedu u miru i sreći, zajedno u radosti sa svojim obiteljima i prijateljima", zaključio je u blagdanskoj poruci.

