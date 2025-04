Thompson ostaje bez pola benda, a treba pjevati pred 500.000 ljudi: 'Sa svima je razgovarao...'

Nešto više od dva mjeseca prije koncerta na zagrebačkom Hipodromu - Marko Perković Thompson ostao je bez dijela benda. Tko ga je i zašto napustio i hoće li sve biti spremno za događaj na koji stiže pola milijuna ljudi saznajte u nastavku.

Stvari u svoje ruke, 70 dana prije koncerta na koji stiže pola milijuna ljudi, uzeo je i Thompson. Za nastup na zagrebačkom Hipodromu - promijenio je sastav benda.

"Malo je čudno da se sve to događa tako blizu koncerta, ali pretpostavljam da imaju neku računicu i da znaju što će napraviti. Nije ni prvi ni zadnji put da se tako nešto može dogodit, ali malo je riskantno sa svim ovim brojkama koje su povezane ispada da nitko više ne razmišlja, kakav će koncert biti, kako će to odsvirati, dal' će novi ljudi to uspjeti odsvirati", komentirao je Hrvoje Horvat, glazbeni kritičar

19 godina suradnje je završeno

Da je svoje odsvirao službeno je jedino potvrdio bubnjar Ivica Bilić.

"Današnjim danom završava moja dugogodišnja suradnja s MPT, 19 godina suradnje je brzo proletjelo… Hvala svim ljudima koje sam rado viđao po koncertima, hvala i svim kolegama s kojima sam dijelio binu kao i svima koji su bili u službi koncerata. Vidimo se!", podijelio je bubnjar Ivica Bilić na Facebooku.

Je li riječ o napuštanju benda ili Thompsonovoj odluci, iz njegovog tima tvrde - pjevač je razgovarao sa svima i normalno je da za novi album, pa i veći koncert promijeni članove benda. Obožavatelji u tome - problem ne vide.

"Ovo ne može prodrmati planove? Ne, naravno da ne, svakako idemo, pa ako ne bude ispunilo očekivanja, bili smo, doživjeli smo, bit će još koncerata", rekla je Karmela.

"Ljudi idu slušati Thompsona nije njima do bubnjara i pratećih glazbenika, njima je do Thompsona, do njegovih riječi, znate ono 'Ako ne znaš šta je bilo', nije vam svejedno kad slušate", komentirala je Sanda.

Hipodrom zjapi prazan, pozornica dolazi u lipnju

Pod upitnikom je i organizacija najprodavanijeg koncerta na svijetu. Početkom svibnja trebala bi se okupiti i radna skupina i dogovoriti broj zaštitara, redara, kao i procjenu rizika jer sve mora funkcionirati besprijekorno.

"Uvjete organizacije određuje Ministarstvo unutarnjih poslova. Održan je inicijalni sastanak između Grada i organizatora, a nadamo se da će uskoro doći i poziv za zajednički sastanak s državom i organizatorima", napisao je Grad Zagreb.

Na hipodromu priprema još nema. Pozornica visoka tri metra krenut će se slagati sredinom lipnja.

"Mislim da je izuzetno teško organizirati koncert pred 500 tisuća ljudi pogotovo kod nas, a da bude kvalitetno za ljude koji budu 400 metara od pozornice ili zvuk, ali vjerujem da masi njih to neće niti biti bitno. Sad je bitno - da svi prežive, da se ništa loše ne dogodi i da se uspije to organizirati", nadodao je Horvat.

Još se ne zna tko će nastupiti na koncertu umjesto članova koji su otišli, ali kako doznajemo, idućeg tjedna na društvenoj mreži Thompson će obožavateljima predstaviti sve članove benda.

