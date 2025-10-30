Marinko Ogorec o gomilanju američke vojske: 'Sve je moguće'...

"Gomilanje vojnih brodova američke mornarice ovih razmjera može samo sugerirati postojanje strateškog vojnog cilja", poručio je za Sky News dr. Carlos Solar, stručnjak za sigurnost Latinske Amerike u obrambenom think tanku RUSI.

Komentirao je ideju da se iza izlike o američkom uzastopnom uništavanju venezuelanskih brodova zbog krijumčarenja droge kriju drugi interesi – odnosno da je riječ o naznakama da se sprema vojna ofenziva protiv te zemlje.

Istovremeno je raketni razarač USS Gravely pristao u glavnom gradu Trinidada i Tobaga – samo 40-ak kilometara od obale Venezuele – što je najnoviji incident koji je dodatno eskalirao napetosti. Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, koji je nedavno bio u Jadranu, a zatim naprasno povučen, također se približava Venezueli. Riječ je o najvećem ratnom brodu na svijetu.

Što se događa kod Venezuele?

Američki ratni brodovi posljednjih tjedana gađaju venezuelanske brodove pod opravdanjem borbe protiv narkokartela. Američki mediji objavljuju da mnogi misle kako bi idući američki potez mogao biti napad na Venezuelu, te da su razlozi bitno drugačiji od borbe protiv trgovine narkoticima.

Doduše, američki predsjednik Donald Trump optužio je venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura da vodi organiziranu kriminalnu skupinu, a da pritom nije pružio dokaze – piše Sky News – te je istovremeno odbio odgovoriti na pitanje ima li CIA ovlasti da ga ubije.

S druge strane, Maduro optužuje Trumpa da želi nasilno promijeniti režim u toj zemlji i da "izmišlja novi vječni rat" protiv Venezuele, apelirajući na američki narod da izabere mir.

Stručnjak za sigurnost: 'Ovo gomilanje ima strateški cilj'

Dr. Carlos Solar kaže da se razina vojne strategije koju SAD primjenjuje oko Venezuele čini "neproporcionalnom" u odnosu na navodni zadatak suzbijanja trgovine drogom.

"Gomilanje vojske ovih razmjera može samo sugerirati postojanje strateškog vojnog cilja", dodao je. Ne čudi ga ni aktivnost CIA-e, budući da SAD često koristi špijunske kapacitete u zemljama koje smatra neprijateljskima.

"S obzirom na izglede za vojni sukob, razumno bi bilo imati što više obavještajnih podataka na terenu", rekao je.

Scenarij invazije: precizni udari i mogući odgovor Venezuele

Ako dođe do vojne invazije, prema njegovu mišljenju to bi izgledalo tako da Trump odobri niz preciznih napada dugog dometa na teritoriju Venezuele, povezanih s operacijama trgovine drogom, što bi na kraju prisililo Madura da uzvrati.

"To smo vidjeli početkom godine kada je SAD napao iranske nuklearne objekte, a Teheran odgovorio raketama na američke baze u Kataru", rekao je. Po njegovu mišljenju, ciljevi bi bili kritični vojni objekti venezuelanskih snaga, što bi moglo natjerati Madura da se preda i odmah napusti zemlju.

"To bi bilo najmanje remetilačko rješenje i ne bi uzrokovalo veću destabilizaciju zemlje", rekao je ovaj stručnjak.

Vojni analitičar Ogorec: 'Ako je Gerald R. Ford tamo, sve je moguće'

Pitali smo i hrvatskog vojnog analitičara Marinka Ogorca što misli o napetosti između SAD-a i Venezuele te smatra li da se priprema vojna invazija.

On kaže da ne mora nužno doći do vojne eskalacije, ali dodaje:

"Čim postoji ovakva grupacija ratnih brodova, a koliko znam, uključen je i najveći nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, onda se može očekivati svašta."

Nafta, politika i narkotici – pravi razlozi napetosti

"Sad nastoje vojnom silom zaustaviti transfer narkotika, ali mislim da je ovdje u pitanju prije svega režim predsjednika Madura koji očito ne odgovara SAD-u", rekao je Ogorec.

Dodaje da Amerikancima smeta otvoreno suprotstavljanje Madura službenoj politici SAD-a te da u Južnoj Americi postoje države koje ne žele biti "američko dvorište" i koje se tome suprotstavljaju, dok SAD ima svoje strateške interese u regiji.

Ističe i da je Venezuela jedna od najbogatijih zemalja Južne Amerike po zalihama nafte, što je jedan od ključnih razloga napetosti.

Koliko bi SAD-u trebalo da pokori Venezuelu i što ako Maduro odstupi?

Ogorec kaže da je ključno vidjeti što će se dalje događati te da još nije jasno hoće li invazija uopće krenuti.

"A kako bi to izgledalo – bi li to bio udar s daljine ili bi se uključile i kopnene snage – teško je ocijeniti krajnje efekte operacije i što se zapravo želi postići. Ako se Maduro smijeni na taj način, vjerojatno bi se instalirala Americi prihvatljivija vlada", smatra Ogorec.

Venezuela bi mogla ostati sama – bez ozbiljnih saveznika

Hoće li itko pomoći Venezueli?

Ogorec smatra da je Venezuela prilično izolirana:

"Ona je dosta daleko od bilo kojih centara političke moći koji bi joj mogli priskočiti u pomoć. SAD prostor Južne Amerike smatra svojim interesnim područjem i ne bi dopustio uplitanje nekog ozbiljnijeg vanjskog čimbenika. Venezuela bi bila prepuštena uglavnom samoj sebi."