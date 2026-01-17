Pavliček optužio Penavu da je blagajna prazna, stigao mu žestok odgovor: 'Tko tu laže?'

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček objasnio je u subotu, nakon što je izvijestio o donošenju odluke o smanjenju plaća zaposlenih u Gradu i gradskim institucijama, da Grad ima ovlasti za donošenje takve mjere i istaknuo da zaposlenici imaju razumijevanja za nastalu situaciju.

"U Gradu i gradskim institucijama zaposleni nemaju kolektivni ugovor, a s druge strane proteklih dana sam obavio razgovore sa svim zaposlenima kako u Gradu tako i po gradskim institucijama na koje se odnosi odluka o smanjenju plaće. Isto tako sam razgovarao i sa predstavnicima sindikata. Svi oni imaju razumijevanje za financijsku situaciju u kojoj se nalazi Grad Vukovar“, rekao je Pavliček. Pojasnio je i da će u veljači svima biti smanjen iznos i za topli obrok, a da će se smanjenje plaće za deset ili pet posto prvi put osjetiti na plaći za veljaču koja se isplaćuje u ožujku.

"Odluka o smanjenju plaće na snazi će biti najduže 12 mjeseci s tim da sam im svima rekao da će ta odluka odmah biti stavljena izvan snage ako se u međuvremenu proda zemljište na kojem se planira izgradnja nove Ekonomske škole, ili ako se situacija riješi na neki drugi način“, dodao je.

Domovinski pokret mu uputio odgovor

Na konferenciji za novinare, Pavliček je danas optužio bivšeg gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu (DP) za nesavjesno trošenje gradskih sredstava pri čemu je posebno istaknuo projekt izgradnje nove zgrade Ekonomske škole vrijedan 27 milijuna eura.

Prema njegovim riječima upravo je taj projekt, koji nije realiziran, rezultirao brojnim obvezama, troškovima i kaznama radi kojih je grad zapao u financijske teškoće. Slijedom toga, prije nekoliko dana, na računu Grada Vukovara bilo je 11.000 eura nenamjenskih sredstava.

Iz DP-a poručuju da je gradonačelnik Pavliček u sukobu sa stvarnošću i činjenicama. Iz dokumentacije o primopredaji vlasti jasno je vidljivo da je Pavliček naslijedio 2,2 milijuna eura na računu Grada uz još 3,1 milijun u potraživanjima. S druge strane, nedospjele obveze iznosile su svega 900 tisuća eura u tri obroka. Ili lažu službeni dokumenti ili laže Pavliček. Od lipnja 2025. do danas podigao je rekordni kredit, smanjio plaće, ukinuo besplatne vrtiće i dar za djecu, povećao komunalnu naknadu, poskupio javni prijevoz i uhljebio svoje ljude. Vrijeme je da umjesto kukanja počne raditi u interesu grada i svih njegovih građana.

Što piše u dokumentu?

U dokumentu koji spominje DP jasno je vidljivo da je stanje novčanih sredstava Grada Vukovara na dan 6. lipnja 2025. godine iznosio 2.195.344,74 eura, od čega je 1.256.867,61 euro namjenskih sredstava i 938.477,13 eura nenamjenskih.

Također, dokument navodi kako je Grad Vukovar tijekom 2024. i 2025. godine financirao projekte vlastitim sredstvima, a povrat tih sredstava očekuje se tijekom 2025. godine. Ukupan iznos koji je Grad platio i koji očekuje povrat od ministarstava i fondova iznosi 1.779.550,53 eura što zajedno s 1.357.754,33 eura koje Grad očekuje temeljen kupoprodajnog ugovora nekretnine, ukupno iznosi 3.137.304,86 eura.

Dokument također potvrđuje da osim obveza iz bilance, Grad ima i nedospjele obveze prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. Te obveze obuhvaćaju tri obroka, svaki u iznosu od 300 tisuća eura, što dodatno potkrepljuje tvrdnje DP-a.

