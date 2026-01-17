Blagajna Vukovara ostala prazna nakon Penave: Pavliček smanjuje plaće i ukida tople obroke u vrtićima

Zbog katastrofalnog stanja u gradskoj blagajni, Grad Vukovar smanjit će zaposlenicima Grada plaće za pet posto, a bit će i drugih rezova, najavio je u subotu na konferenciji za novinare gradonačelnik Marijan Pavliček.

"Rezultat je to rada nesposobnosti bivšeg gradonačelnika Ivana Penave zbog čijeg propalog projekta gradnje Ekonomske škole u zadnjih pola godine po osnovu vraćanja europskog novca, izgubljenih sudskih sporova i odvjetničkih troškova isplatili pola milijuna eura", kazao je Pavliček.

U naredna tri mjeseca, po njegovim riječima, Grad mora isplatiti još 600.000 eura po osnovu penala za europski novac u svezi propalog projekta Ekonomske škole, a u tijeku su još dva sudska spora.

'Bile su upitne plaće'

"Kada sve to zbrojimo, riječ je o 1,7 milijuna eura koje ćemo isplatiti za propali projekt. Nažalost, zbog tih ogromnih obveza, trenutno na računu imamo svega 11.000 eura nenamjenskih sredstava, zbog čega su nam bile upitne i plaće i plaćanje režijskih troškova, kako za Grad, tako i za gradske ustanove", upozorio je.

"Kako ne bi došli u blokadu gradskog računa, donijeli smo odluku o smanjenju 10 posto svih izdvajanja za sport, kulturu, društvene djelatnosti i braniteljske udruge, dok će zaposlenicima Gradske uprave, zajedno sa mnom, kao i ustanovama u vlasništvu Grada plaće biti umanjene za pet posto", naveo je.

'Katastrofalna politika bivšeg gradonačelnika'

Zaposlenicima Dječjih vrtića Vukovar I. i Vukovar II. te Javne vatrogasne postrojbe ukinut će se topli obrok.

"Ove mjere s kojima ćemo godišnje uštedjeti više od pola milijuna eura imaju rok trajanja 12 mjeseci", najavio je Pavliček.

"Žao mi je što gotovo 400 zaposlenika osjeća posljedice katastrofalnih politika bivšeg gradonačelnika, nesavjesnog poslovanja i odnosa prema gradskim financijama", istaknuo je.

Rekao je i da je Grad Vukovar do sada jednom odvjetniku koji je zastupao Grad isplatio 475.000 eura.

"Jedno ročište, koje je trajalo do 55 minuta, prije tri tjedna plaćeno je 25.000 eura, plus troškovi prijevoza od Samobora do Osijeka. U međuvremenu smo raskinuli ugovor s tim odvjetnikom i angažirali nove, za dvostruko povoljniju cijenu", rekao je Pavliček.

