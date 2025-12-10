Fehirovu majku shrvale emocije, govorila je kroz suze: 'Sad mogu mirno zaspati od sreće'

Viši sud u Beogradu u srijedu je proglasio krivim Krunoslava Fehira zbog upletenosti u ratne zločine nad Srbima u Osijeku 1991. u "slučaju garaža" i osudio ga na šestomjesečnu kaznu zatvora uz nalog da ga se danas puti na slobodu budući da je u kaznu uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru.

Fehir je proglašen krivim zbog pripadnosti Branimirovoj osječkoj bojni (BOB), ali su u obzir uzete olakotne okolnosti, među ostalim - da je u vrijeme počinjenog kaznenog djela bio 16-godišnjak te da je u Hrvatskoj bio krunski svjedok u "slučaju garaža", u kojem je za zločine nad srpskim civilima nepravomoćno osuđen zapovjednik BOB-a Branimir Glavaš. Uvažavajući k tomu i Fehirovo zdravstveno stanje, sud je odlučio ublažiti kaznu ispod zakonski minimalne, osudivši ga na šest mjeseci zatvora.

Tužiteljstvo je za Fehira predložio kaznu u okviru minimalne, a prema članu 145 Kaznenog zakonika iz razdoblja za koje mu se sudi, za to kazneno djelo propisana je kazna od najmanje godinu dana, ali ju sud može i dodatno ublažiti. Fehiru u se u kaznu uuračunava vrijeme privedeno u pritvoru od uhićenja 15. lipnja i on će tijekom dana, po okončanju procedure, biti pušten na slobodu.

Obrazloženje presude

Sud je obrazloženju presude naveo da se Fehira - unatoč tome što je negirao krivnju - ne može abolirati za kazneno djelo, s obzirom na to da je znao kakve zločine čini BOB jer je u toj postrojbi ostao do 31. srpnja 1992. godine. Sud, dodaje se u presudi, nije mogao povjerovati Fehirovu iskazu da se nije mogao suprotstaviti pripadnosti u BOB-u niti napustiti Osijek u vrijeme djelovanja te skupine, a indikativno je i da je kako pripadnik skupine bio naoružan i, po svjedočenju, pucao u zrak.

Srbijanska policija Fehira je uhitila sredinom lipnja ove godine na graničnom prijelazu s Hrvatskom na temelju tjeralice. Suđenje je započelo 12. studenoga i okončano 2. prosinca završnim riječima tužiteljstva i obrane. Srbijansko Tužiteljstvo za ratne zločine (TRZ) teretilo je Fehira, kao pripadnika BOB-a (Branimirove osječke bojne), za sudjelovanje u ratnim zločinima nad Srbima po zapovijedi Branimira Glavaša u ljeto 1991. u Osijeku.

On je nakon davanja iskaza o tim zločinima postao zaštićeni svjedok, a njegova svjedočenja bila su ključna u sudskim procesima protiv Glavaša i njegovih suradnika. Iako je bio maloljetan u to vrijeme, Fehir je izrazio kajanje i želju za isprikom obiteljima žrtava. U prvostupanjskoj presudi zagrebački Županijski sud je 2023. godine Glavaša nepravomoćno osudio na sedam godina zatvora.

Majka: 'Moj sin nije kriv'

Fehirov odvjetnik Bojan Stanojlović rekao je danas novinarima ga je sud proglasio krivim za pripadništvo skupini BOB, pozivajući se na dokaze i na njegove iskaze u istrazi, ali mu nije uvažio okolnost koju je obrana istjecala u postupku da tada kao 16-godišnjak nije imao umišljaja i svijest što se događa.

Sud ge je, kaže Stanojlović, osudio na najblažu kaznu, u smislu da je umanjena ispod zakonskog minimuma, a uvažena je i činjenica da je protiv njega u Hrvatskoj vođen i pravomoćno obustavljen postupak, što je sud konstatirao.

"Malo me začudila ocjena suda da Krunoslav nije mogao napustiti Osijek u to vrijeme, a realno se znalo da ga nije mogao napustiti sa 16 godina", rekao je novinarima Stanojlović, istaknuvši da će se obrana detaljnije baviti presudom kad je dobije.

"Sad mogu mirno od sreće i da zaspim, ne bi mi bilo žao", izjavila je po izricanju presude njegova majka Ankica Fehir. "Moj sin nije kriv, nisu ga uopće ni trebali držati toliko dugo, od početka se znalo da nije kriv, on je bio jedna žrtva od sviju. Razgovarali smo kratko, sretan je kao i ja", rekla je kroz suze Ankica Fehir.

Ona i odvjetnik Stanojlović ispred središnjeg beogradskog zatvora čekaju okončanje procedure i Fehirovo puštanje na slobodu, što se očekuje tijekom popodneva.

POGLEDAJTE VIDEO: Potresna ispovijest vukovarskog branitelja Željka Krajinovića Kigena koji je preživio ranjavanje i 9 mjeseci logora