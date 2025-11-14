FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BUDITE OPREZNI /

Magla i radovi na cesti stvaraju kaos u prometu: Kolona prema Zagrebu - tri kilometra

Magla i radovi na cesti stvaraju kaos u prometu: Kolona prema Zagrebu - tri kilometra
×
Foto: Hak

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti pa iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama

14.11.2025.
7:47
Hina
Hak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zbog veće gustoće prometa u zoni radova na autocesti A4, između čvora Zagreb istok i čvora Sesvete, u smjeru Zagreba, kolona je tri kilometra. Vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, izvijestili su u petak iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A6 između čvora Delnice i čvora Ravna Gora u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti pa iz HAK-a pozivaju vozače da  brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

POGLEDAJTE VIDEO: Kiša, gužva, nervoza: Već kod Bosiljeva su se isključivali s autoceste, pogledajte video

HakStanje Na CestamaGužvaKolonaAutocesta A4
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BUDITE OPREZNI /
Magla i radovi na cesti stvaraju kaos u prometu: Kolona prema Zagrebu - tri kilometra