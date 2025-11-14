Magla i radovi na cesti stvaraju kaos u prometu: Kolona prema Zagrebu - tri kilometra

Zbog veće gustoće prometa u zoni radova na autocesti A4, između čvora Zagreb istok i čvora Sesvete, u smjeru Zagreba, kolona je tri kilometra. Vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, izvijestili su u petak iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A6 između čvora Delnice i čvora Ravna Gora u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti pa iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

POGLEDAJTE VIDEO: Kiša, gužva, nervoza: Već kod Bosiljeva su se isključivali s autoceste, pogledajte video