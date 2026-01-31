FREEMAIL
ŠOK U TRGOVINAMA /

Ljudi ne vjeruju svojim očima: Kilogram tikvica skuplji od janjetine! Otkriven pravi razlog

Ljudi ne vjeruju svojim očima: Kilogram tikvica skuplji od janjetine! Otkriven pravi razlog
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Ovaj cjenovni šok posebno snažno pogađa Hrvatsku, koja se već suočava s inflacijom cijena hrane koja je dvostruko viša od prosjeka eurozone

31.1.2026.
8:34
danas.hr
Hrvoje Jelavic/pixsell
Običan odlazak u trgovinu pokrenuo je lavinu komentara na internetu nakon što je jedan korisnik na hrvatskom Redditu objavio fotografiju tikvica s cijenom od nevjerojatnih 5,99 € po kilogramu. U objavi je kratko napisao: "Prošlu sedmicu 1,49. Danas samo 5,99," što je bilo dovoljno da izazove burnu raspravu o inflaciji, sezonskim cijenama i općenitom rastu troškova života.

Tikvice 5.99 ???
byu/mili_vanili incroatia

Uništenje usjeva dovelo je do naglog prekida u lancu opskrbe, prisiljavajući uvoznike da se okrenu znatno skupljim rješenjima, poput zračnog prijevoza, kako bi popunili prazninu na tržištu. Situaciju dodatno pogoršavaju hladni valovi u Maroku i Grčkoj, koji su usporili proizvodnju i onemogućili nabavu jeftinijih alternativa.

Hrvatska ranjiva na uvozne šokove

Ovaj cjenovni šok posebno snažno pogađa Hrvatsku, koja se već suočava s inflacijom cijena hrane koja je dvostruko viša od prosjeka eurozone. Prema projekcijama ekonomista, cijene hrane u Hrvatskoj u 2026. godini trebale bi rasti za 4,1 posto, pri čemu upravo svježe povrće bilježi najveće skokove. Ovisnost o uvozu tijekom zimskih mjeseci, posljedica malih i rascjepkanih domaćih poljoprivrednih gospodarstava, čini hrvatske potrošače iznimno osjetljivima na poremećaje na globalnom tržištu.

Budući da prosječno hrvatsko kućanstvo troši oko 25 posto svojih prihoda na hranu, ovakva nagla poskupljenja osnovnih namirnica postaju značajan udar na kućni budžet. Tako je jedna fotografija s Reddita, osim što je nasmijala i zabrinula mnoge, zapravo razotkrila dublji problem ovisnosti domaćeg tržišta o uvozu i njegovu ranjivost na klimatske nepogode koje se događaju tisućama kilometara daleko.

POGLEDAJTE VIDEO: Skupo, skuplje, Hrvatska: Kako kvadrat na splitskom Žnjanu dođe više nego u centru Madrida?

TikviceRedditSkupoća
