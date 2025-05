Kršenje izbornog zakona: Stotine lista ima premalo žena ili muškaraca

Od 2.060 kandidacijskih lista, s koliko će se birati članovi županijskih skupština te gradskih i općinskih vijeća, na njih 339, što je oko jedne šestine, nije poštovano načelo ravnomjerne zastupljenosti muškaraca i žena, pa njihovim predlagateljima prijete novčane kazne.

Zakon kaže da zastupljenost jednog spola na listi ne smije biti niža od 40 posto. To pak znači da, ako se radi o listi s koje se bira vijeće od sedam vijećnika, na njoj, najmanje moraju biti tri muškarca, odnosno žene, ako se radi o vijeću od devet članova, četiri moraju biti muškarci, odnosno žene, a ako se radi o vijeću, odnosno skupštini, koje ima 47 vijećnika tada na njoj mora biti najmanje 19 muškaraca, odnosno žena.

Novčane kazne do 5300 eura

Listama koje nisu ispunile taj zahtjev, to nije zapreka da sudjeluju na izborima, no njihovim predlagateljima, političkim strankama i biračima, prijete novčane kazne. One iznose od 5.308,91 eura, kad se radi o izborima za gradska vijeća i županijske skupštine, odnosno 2.654,46 eura kad je riječ o izborima za članove općinskih vijeća.

Brojke pokazuju da od 137 lista, koliko je podnijeto za županijske i zagrebačku Gradsku skupštinu, na njih 14 nema dovoljno žena, odnosno muškaraca, od 663 liste za gradska vijeća nema ih dovoljno na 85, a od 1290 lista za općinska vijeća nema ih dovoljno na 240.

Najveći manjak žena u HDZ-u

Gledano po županijama, najviše lista s manjkom žena, odnosno muškaraca, je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, čak 58, zatim u Zadarskoj (39), Osječko-baranjskoj (32), Dubrovačko-neretvanskoj (28), Primorsko-goranskoj (27) županiji itd.

HDZ ima najviše listi bez dovoljno žena, odnosno muškaraca

Gotovo dvije trećine lista s manjkom žena, odnosno muškaraca, predložio je HDZ, samostalno ili u koaliciji.

Neke liste nemaju ni jednu ženu

Na nekim HDZ-ovim listama nema ni jedne žene, primjerice, u općinama Kolan, Ražanac, Drenje, Unešić, Orle, ali i u gradu Novom Marofu, svih 15 kandidata na listi su muškarci.

Dovoljan broj žena HDZ nema na listama za gradska vijeća Hvara, Imotskoga, Kaštela, Sinja, Trilja, Trogira itd.

Iako u sastavljanju lista SDP primjenjuje tzv. zip model koji jamči jednak broj žena i muškaraca, za lokalne izbore stranka taj model nije uspjela osigurati na desetak listi.

Manjak jednog, odnosno drugog spola, utvrđen je i na listama Domovinskog pokreta, HSS-a, HNS-a, Mosta, NL Tomislava Jonjića, stranaka LiPO, Centar, HSP, Možemo itd.

Liste na kojima nema dovoljno muškaraca

Iako na većini listi nema dovoljno žena, na nekima nema dovoljno ni muškaraca. Slučaj je to s HDZ-ovim listama za općinska vijeća Dekanovca i Kamanja, na kojima su po dva muškarca i po pet žena, te s onima za vijeća općina Jelenje i Čavle na kojima je po pet muškaraca i po osam žena.

Kada je riječ o listama na kojima su muškarci u manjini, slučaj je to sa SDP-ovom listom u Svetom Ivanu Zelini, od ukupno 15 kandidata, deset su žene, a pet muškarci.

Na listi Možemo za gradsko vijeće Korčule devet je žena, četvorica muškaraca. Dovoljno muškaraca nema ni na HSLS-ovoj listi za općinsko vijeće Bebrine, DP-ovoj za općinsko vijeće Sibinja, listi DOMiNO-a za općinsko vijeće Antunovca, HSP-ovoj u Dicmu, listi stranke Centar za gradsko vijeće Dubrovnika na kojoj je 14 žena i sedmorica muškaraca.

Manjak i na nezavisnim listama

I nezavisne, odnosno liste grupe birača, podbacile su na ovom polju, na njih 60-ak, nema dovoljno žena, odnosno muškaraca.

Zbog tih nedostataka, strankama i biračima koje su predložile te liste prije novčane kazne. Iako je praksi dug put dok im sudovi ne izreknu kazne, ohrabrujuće je da ih, ipak, izriču.

