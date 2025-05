Na lokalnim izborima 18. svibnja bit će manje kandidata nego ikad. Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo je da se na ovim izborima natječe 31 tisuća i 82 kandidata, što je čak 7 tisuća 770 manje nego prije četiri godine.

No u Zagrebu, ali i drugim gradovima sve je žešća bitka za gradonačelničku fotelju. Točno je dva tjedna do izborne šutnje, a do nje će biti itekako glasno o čemu smo u studiju RTL-a Danas razgovarali s našim izbornim komentatorom Draganom Bagićem.

Već je pretkampanja počela nizom afera. Je li ova kampanja prljavija nego inače?

Moj dojam je da jest. Barem ovaj dio kampanje, pogotovo u najvidljivijim utrkama u velikim gradovima, županijama, u Vukovaru, obilježen je nekom vrstom međusobne kriminalizacije kandidata. Kao da je utrka tko je lošiji, gori i sumnjiviji. Rekao bih da se u Zagrebu vodi utrka kaznenim prijavama. U politici smo koja se umjesto idejama, programima i rješenjima, vodi kaznenim prijavama.

Puno je optužbi, a malo sadržaja. Ovo su ipak lokalni izbori gdje je ideologija sa strane, a više komunalna pitanja?

Čak nema ni ideologije nego je to međusobno pljuvanje i nabacivanje blatom, puno više nego nuđenje rješenja i ideja. Vidim tu dva uzroka. Jedan je to što aktivnosti lokalne samouprave, gradova, općina i županija posljednjih godina diktira Vlada kroz europske fondove. Pa sve jedinice lokalne samouprave provode više manje iste aktivnosti i programe koji su određeni europskim novcem i prijavljuju projekte. Susjedne općine i gradovi, s različitim političkim opcijama, rade isto i provode iste projekte. Vi se trenutačno, čini se, nemate u čemu natjecati po pitanju ideja, rješenja i projekata. Jedino što vam ostaje je da se natječete tko je malo sposobniji, odnosno pošteniji ili manje pošten.

Tko je napravio dobar posao sa sloganima?

Mislim da je HDZ s nacionalnim sloganom 'Nacionalna snaga, lokalna vizija' jako dobro ocrtao ovo što smo maloprije rekli o tome kako izgleda rad lokalne samouprave u Hrvatskoj zadnjih godina. Jako ovisi o europskim fondovima. To bi bilo tako i da je neka druga stranka na čelu Vlade na nacionalnoj razini. Ali HDZ je dobro artikulirao za sebe tu situaciju.

Hoće li im to pomoći u Zagrebu? Mogu li tu očekivati drugi krug?

Ne, u Zagrebu im neće pomoći, ali hoće u onim gradovima gdje su na vlasti ili gdje imaju dobre kandidate koji imaju šansu. U Zagrebu teško.

Hoće li Tomislavu Tomaševiću štetiti sve što se događa oko Hipodroma?

Sama uhićenja su postala neugodna i ona će postaviti znak pitanja kod dijela simpatizera Možemo!. Međutim, činjenica da protukandidati, pogotovo Davor Bernardić, Ivica Lovrić i ostali, vrlo radikalno postavljaju tu priču i izravno Tomaševića žele dovesti u vezu s kriminalom, cijelu priču čine manje kredibilnom. Oni na neki način rade uslugu Tomaševiću jer radikaliziraju do apsurda te optužbe. Jer mislim da malo tko može, u ovome trenutku i s postojećim informacijama, povjerovati da bi sam Tomašević ili netko iz vrha Grada bio uključen u kriminal. Oni pokušavaju uspostaviti tu vezu i cijeli stvar čine karikaturalnom i umanjuju šansu da oslabe Tomaševića.

Žustro je i u drugom najvećem gradu Splitu, što će tamo presuditi?

Tamo isto imamo prljavu kampanju koja se vodi prijavama. Vidimo da Bojan Ivošević dolazi u Zagreb informirati Možemo! i SDP o određenim kaznenim prijavama. Opet naglasak na kaznenim prijavama, negativnoj kampanji prema protukandidatima. Mislim da općenito protukandidati, bilo s ljevice ili desnice, nisu se uspjeli nametnuti samom Ivici Puljku pa vjerojatno on i dalje drži vodeću poziciju. Ali vidjet ćemo što će biti u iduća dva tjedna.

A politička pomirba u Vukovaru? Hoće li tu što uzdrmati? Primjerice, snimka Ivana Penave koji govori u Andreju Plenkoviću koja je isplivala u javnost?

Ne, snimka nije donijela ništa novo. Zapravo je Penava svojim članovima objasnio ono što više manje svi znamo, a to je da je dogovor za Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju bio dio paketa dogovora o nacionalnoj koaliciji. Penava nije rekao ništa što bi bila nova informacija ili grubo. Plenković je prema njemu bio čak puno oštriji ako se sjetimo jedne snimke koja je izašla prije parlamentarnih izbora.

Zanimljivost lokalnih izbora je da imamo nekoliko bratoubilačkih ratova.

Rekao bih da ove izbore obilježavaju bratoubilački ratovi. Vukovar je primjer toga. Imamo Hrvatske suvereniste koji su bili u kolaciji s Domovinskim pokretom, a sad se vodi žestok obračun. Ima toga u Rijeci, Istarskoj županiji jako zanimljivu utrku bivšeg predsjednika IDS-a i župana izabranog kao kandidata IDS-a Borisa Miletića te novog predsjednika te stranke koji su najveća konkurencija.

