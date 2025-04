Večeras imate razlog za noćno bdijenje, na nebu se očekuje pravi svemirski šou

Nakon što su nas ovoga proljeća već očarale dvije večeri sjeverne polarne svjetlosti, ljubitelji astronomskih pojava imaju još jedan razlog za noćno bdijenje – približava se vrhunac meteorske kiše Liridi.

Ovaj proljetni spektakl događa se svake godine u drugoj polovici travnja, kada Zemlja prolazi kroz tragove prašine koje je ostavio komet Thatcher. Upravo tada, sitne čestice iz svemira ulaze u našu atmosferu i gore, ostavljajući za sobom blistave tragove – poznate kao meteori.

Ove godine Liridi će biti aktivni do 25. travnja, a svoj će maksimum dosegnuti u noći s ponedjeljka na utorak. U idealnim uvjetima moguće je vidjeti i do 18 "zvijezda padalica" na sat. Ipak, astronomi napominju da povremeno može doći do iznenadnog porasta aktivnosti, kada se broj meteora može i višestruko povećati – no takve pojave je teško točno predvidjeti.

Drevna pojava s modernom publikom

Liridi su među najduže zabilježenim meteorskim kišama – prvi zapisi o njima stari su oko 2.700 godina. Naziv su dobili po zviježđu Lira, iz čijeg smjera meteori prividno dolaze, a glavna referentna točka na nebu je svijetla zvijezda Vega.

Komet koji stoji iza ovog fenomena – C/1861 G1 Thatcher – otkriven je u 19. stoljeću, a oko Sunca se vraća svakih 415 godina.

Kako najbolje promatrati Liride?

Za sve koji žele uživati u ovom svemirskom showu, preporučuje se promatranje u ranim jutarnjim satima, prije svitanja – posebice u utorak kada se očekuje vrhunac. Mjesec će biti u fazi posljednje četvrti, što znači da neće previše ometati tamu noćnog neba, pa bi uvjeti za promatranje trebali biti vrlo dobri.

Najbolje je otići što dalje od gradskih svjetala i dopustiti očima 15–20 minuta da se priviknu na tamu. Ponesite toplu odjeću, udobno se smjestite – recimo na ležaljku ili deku – i uživajte u svjetlucavim tragovima koji prelaze preko noćnog neba.

