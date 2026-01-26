Likvidator zatekao kaos u udruzi sudskih vještaka: 'Nestali su dokumenti, laptopi, laminat...'

Likvidator Hrvatske strukovne udruge eksperata i sudskih vještaka (HSUESV) podnio je izvješće u kojim se ističe kako udruga nema dovoljno novca na računu za podmirenje tražbina, ali i da je ”nestala” poslovna dokumentacija i dio inventara.

"Predsjednik udruge u više navrata odnio je svu računovodstvenu dokumentaciju – knjige ulaznih i izlaznih računa iz prostora udruge te je u arhivi pronađen samo registrator za 2015.'', ističe se u izvješću likvidatora Ervina Mihelja.

Nadalje, navodi se i da u prostoru udruge nema dijela imovine koje je bilo navedeno u računovodstvenom popisu te da nedostaju laptopi, laminat parket i pojačalo, a preostali dio inventara je oštećen u korištenju ili je zastario. Osim toga, imovina s popisa nema ni inventarske brojeve za identifikaciju.

Izvješće likvidatora uslijedilo je nakon što je Trgovački sud u Zagrebu za 6. ožujka zakazao je raspravu o otvaranju stečaja, a Grad Zagreb upozorio da im likvidator HSUESV-a već dvije godine ne želi vratiti gradski prostor.

Hrvatska strukovna udruga eksperata i sudskih vještaka zbog neodržavanja redovne sjednice u likvidaciji je od ožujka 2024., no na prijedlog likvidatora Ervina Mihelja, zagrebački Trgovački sud tek sada je pokrenuo prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka.

Grad Zagreb nemoćan dok traje postupak

S druge strane, sud je zaprimio i dopis Grada Zagreb koji je vlasnik poslovnog prostora u zagrebačkoj Našičkoj ulici 20. koja je ta udruga koristila dok nije prestala djelovati, odnosno dok nije otvoren likvidacijski postupak. U dopisu se ističe i da su, prema tvrdnji likvidatora Mihelja, sve stvari udruge ostale u gradskom prostoru popisane i propisno uskladištene do okončanja stečajnog postupka zbog čega likvidator ne želi Gradu Zagrebu predati posjed prostora.

"Grad Zagreb želi raspolagati predmetnim prostorom, raspisati ga na javnom natječaju za zakup, ali nije to u mogućnosti jer su u prostoru stvari udruge za koje likvidator tvrdi da trebaju ostati u prostoru do okončanja stečajnog postupka", ističe se u dopisu. Dopis se završava i pitanjem ''treba li i temeljem kojega propisa, Grad Zagreb trpjeti štetu na način da ne može raspolagati svojom imovinom dok postupak traje".

Hrvatska strukovna udruga eksperata i sudskih vještaka osnovana je u studenome 1997., upisana je u Registar udruga u siječnju 1998. a sjedište joj je u zagrebačkoj Našičkoj ulici. Predsjednik udruge bio je Goran Mazija, a kao glavni cilj HSUESV-a navedeno je promicanje, pomaganje, razvoj i proučavanje znanstvenih i stručnih dostignuća u područjima ekspertnih djelatnosti i sudskih vještačenja.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb dobiva moderno kupalište s posebnom atrakcijom, bili smo na gradilištu u Španskom