Sunce prži na debelo iznad +30 u hladu, a vi na putu iz vrtića " na brzaka" odlučite skočiti u trgovinu po salatu. Tih 15 minuta u užarenom automobilu dovoljno je da vaše dijete ostane bez svijesti i pretrpi po život opasne posljedice. Oštećenje organa, bubrega, mozga, a u najgorim slučajevima smrt - opasnost je na koju liječnici svakog ljeta upozoravaju s razlogom jer, nebrojeno smo puta svjedočili, automobili i vrućine su ubojita kombinacija.

"Ne bi trebalo uopće ostavljati djecu samu u autu. To je opasno ne samo za djecu, nego i kućne ljubimce jer vrlo brzo, u roku od 15 do 30 minuta, dolazi do velikog zagrijavanja. Samim time dolazi i do velike dehidracije. U početku dijete je oznojeno, nakon toga nastupaju trajna oštećenja svih organa posebice mozga, a može doći i do smrti. Rijetko kad se dijete ostavi samo pet minuta u autu. Očito roditelji ili idu obavljati nešto poslovno ili odu u kupnju, a vi zapravo nikad ne znate kad ćete zapeti u gužvu i što vas može zadržati", naglašava liječnica obiteljske medicine Tanja Pekez za Danas.hr.

Vrućina nije jedina opasnost koja prijeti u takvom scenariju, dodaje liječnica. Neka se djeca mogu odvezati i nehotice pokrenuti automobil što dovodi do novih problema.

"Postajemo sve nestrpljiviji, sve više žurimo. Međutim, uvijek treba razmišljati tri koraka unaprijed. Nesreće se ne događaju drugima. Nema te stvari koja se treba obaviti tako brzo da bi se ugrozio život djeteta. Nema razloga da ono ostane u autu", naglašava. Pekez dodajući da djeca daleko teže održavaju svoje fiziološke funkcije i teže im pada ekstremna vrućina.

Hrvatska vrije na pravim ljetnim temperaturama, a ovoga tjedna prijeti opasnost od prvog ovogodišnjeg toplinskog vala kad bi temperature u dijelovima zemlje mogle dosegnuti nesnosnih 40 Celzijevih stupnjeva. Liječnici i djelatnici hitnih službi upozoravaju građane da se zaštite od sunca i izbjegavaju izlaziti po najvećim vrućinama, a posebno apeliraju na roditelje da svoje mališane nikako ne ostavljaju u autima jer i "skok do dućana na samo par minuta" može završiti kobno. Svježe je još sjećanje na pulsku policajku koja je iz auta izvukla desetomjesečnu bebu, kao i dijete koje su u zadnji čas spasili Gospićani nakon što ga je u autu ostavila njegova majka, inače Njemica.

Koliko se brzo auto zagrijava?

Tijelo djeteta zagrijava se tri do pet puta brže od tijela odrasle osobe. Rast temperature tijela i njegova nemogućnost hlađenja može dovesti do toplinskog udara. Simptomi uključuju visoku temperaturu, vruću, crvenu i suhu kožu, ubrzani puls, nemir, zbunjenost, vrtoglavicu, glavobolju, povraćanje, ubrzano, ali plitko disanje, letargiju i nesvijest. A samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu može dovesti do kobnih posljedica, odnosno oštećenja mozga i bubrega.

"Što je dijete manje, puno prije dolazi u životnu opasnost ako tijelo ne funkcionira u normalnim uvjetima, bez obzira na to što je uzrok nastanka nenormalnih uvjeta", dodaje liječnica naglašavajući da ozbiljne posljedice, pa i smrt mogu nastupiti vrlo brzo.

Na paklenim vrućinama dovoljno je nekoliko minuta da se pretvori u pećnicu. Pri vanjskoj temperaturi od primjerice 32 Celzijeva stupnja, samo je pola sata potrebno da temperatura unutar vozila dosegne 48 Celzijevih stupnjeva i postane opasna za djecu, životinje i druge koji iz njega ne mogu izaći. Vrijeme&radar izračunao je da se u sat vremena, pri istoj vanjskoj temperaturi, zrak u autu zagrije na paklenih 58 stupnjeva. Dokazano je također da ostavljanje malo otvorenih prozora ne usporava značajno proces zagrijavanja niti smanjuje maksimalnu temperaturu u autu.

Ako se dijete ipak zatekne u vrućem automobilu, treba hitno reagirati, pozvati pomoć i izvući ga iz vozila.

Što ako zateknete dijete samo u autu?

"Roditelji nekad znaju biti agresivni pa tužiti onoga tko je razbio auto da bi izvukao dijete. Ako primijetite dijete u autu, zovite odmah 112, oni će iskoordinirati da dođe policija i sve ostale službe pa neka Centar za socijalnu skrb reagira. Za hitnu pomoć zovite 194. U slučaju da zateknete dijete na parkingu šoping centra, možete otići do info pulta koji će pozvati roditelje da se što prije javi. Dijete odmah treba izvući iz auta i odvesti ga u hlad ili prostor koji nije toliko topao, a opet ne prehladan jer dolazi do sužavanja krvnih sudova i time se radi još veća greška. Pokušajte ga ohladiti oblozima ili vlažnom odjećom. Ako je pri svijesti, što je rijetkost već nakon 15 minuta, treba mu početi davati tekućinu. A ako nije, nikako mu ne dajte tekućine jer se može ugušiti", savjetuje liječnica.

Osim roditelja koji vjeruju da nema ničeg opasnost u tome da dijete nakratko ostave u automobilu, postoji i nešto što se zove sindrom zaboravljenog djeteta koji također može dovesti do tragedije. Slučajevi su to kada roditelji ili drugi članovi obitelji nehotice, zbog umora, stresa, neispavanosti, životne strke ili drugih razloga, zaborave dijete u sjedalici ili da je ono uopće u automobilu. Tu nije riječ o zanemarivanju djeteta ili manjku roditeljske ljubavi već, objašnjavaju psihijatri, poremećaju memorije i nešto je što se može dogoditi svakome.

Jedan je takav slučaj prije tri godine zavio Knin u crno kada je beživotno tijelo djeteta vrtićke dobi pronađeno u automobilu, i to nakon što je majka otišla po njega u vrtić, a tamo ga nije našla. Kasnije se ispostavilo da se petogodišnjak ugušio u očevom automobilu, u kojem ga je zaboravio nakon što je odvezao njegovu majku na posao. Dijete nikad nije stiglo u vrtić, a protiv dječakova oca podnesena je kaznena prijava.

Sindrom zaboravljenog djeteta

Istraživanja pokazuju da ljudski mozak i memorija stvaranjem navika omogućuje rad na "autopilotu" što zbog promjene rutine, stresa i manjka sna može dovesti do gubitka svjesnosti o prisutnosti djeteta u automobilu.

"Na primjer, roditelj koji inače ne vodi dijete u vrtić, taj dan ga zbog neke promjene treba odvesti u vrtić. Međutim, mozak prepoznaje dnevnu rutinu i taj roditelj se odveze uobičajenim putem na posao zaboravljajući da je dijete u vozilu. Ako se ne dogodi neki vanjski znak, poput dječjeg ruksaka na prednjem sjedalu ili djetetovog plača/govora, autopilot roditelja nastavlja pa čak može i proizvesti lažno sjećanje da je dijete u vrtiću. Manjak sna i stres može povećati ovaj rizik", objašnjavaju iz Udruge Roda.

Prvi korak u sprečavanju takvih nesreća je da roditelji i skrbnici osvijeste opasnost te koriste različite načine kako bi spriječili takav propust. Načini prevencije mogu biti potpuno specifični navikama i samo vas podsjetiti, ali postoje i općeniti savjeti. Od pomoći može biti dogovor između roditelja da jedno drugog podsjete odnosno provjere jesu li odvezli dijete u vrtić/školu, da si prije polaska postave alarm kao podsjetnik, stave vizualni podsjetnik na prednje sjedalo poput dječjeg ruksaka, jaknu, igračku ili svoju jaknu, torbu ili nešto slično ostave na stražnjem sjedalu.

S druge strane djetetu je, na način primjeren njegovoj dobi, potrebno objasniti da smije i treba reagirati ako ga roditelj ostavi u vozilu, kao i objasniti mu kako može reagirati u slučaju da ostane sam u autu - dakle, kako da izađe iz vozila, otvori prozor ili drugima u okolini da do znanja da je ostao sam u vozilu.

Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete što predstavlja obilježje kaznenog djela Povrede djetetovih prava. Posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje. Za počinjenje težeg oblika ovog kaznenog djela prijeti kazna zatvora od jedne do 15 godina.

