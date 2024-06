U vrtu u baranjskom mjestu Kozarac, radi se iako je podne i velika vrućina.

"Tko hoće raditi – nikada mu nije vruće, tko hoće i sve se može. Ja krećem onda kad je najveća vrućina. Rasadu uvijek kad je najveća, ako se uhvati – uhvati", kaže Mirjana iz Kozarca.

Ta se povrtlarska taktika pokazala uspješnom i gospođi Mariji, pa od nje ne odustaje, a sa šeširom na glavi kao zaštitom od sunca radi i gospodin Stevan.

"Vruće, vruće, ali da se još izdržati, moramo malo glavu zaštiti, a ostalo se izdrži nekako", kaže Stevan iz Kozarca.

Vrućinu nekako izdržavaju i kosači kanala koji rade s punom opremom na sebi. Rad na suncu toliko iscrpljuje da nakon posla, kažu slijedi tuširanje i odmah – spavanje.

U Osijeku na gradskom asfaltu od sunca i vrućine svatko se štiti kako najbolje zna i umije.

"Puno tekućine, sunčane naočale su tu i lagana odjeća", kaže Ljubica.

Temperatura je 30 Celzijevih stupnjeva, a nekima se čini i više.

"Ja mislim da je i preko 30, bit će jak taj toplinski val. Najbolje je otići na Dravu, na Kopiku", kaže Blaženka iz Osijeka.

Drava nabujalog vodostaja impresivno izgleda, a i hladi više nego inače.

"Drava je sad duplo i veća, šira nego inače, hladnija je dva do tri stupnja – negdje 16 stupnjeva, možda 17, ali ugodna je, uvijek ugodna", ističe Veljko.

Tko želi još ugodnije okruženje tu su i otvoreni bazeni na popularnoj osječkoj Kopakabani.

"Morate imati dobar suncobran, dovoljno tekućine i to je jedini i najbolji recept i rashladite se u vodi i to je to", ističe Vedran.

I na suncu oprez - posebno djeca i stariji i kronični bolesnici.

"Ako osjetite na primjer glavobolju, opću slabost, mučninu, jaku žeđ, trebalo bi se ili povući u klimatizirani prostor, maknuti sa sunca i ako se ti simptomi nastave, potražiti liječničku pomoć", kaže Klara Vranešević, liječnica u timu hitne medicine.

