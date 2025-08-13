Kritične zalihe krvi u cijeloj Hrvatskoj: Situacija je ozbiljna, nemojte ignorirati ovaj apel!

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (HZTM) uputio je apel svim građanima koji mogu da se odazovu darivanju krvi jer su zalihe svih krvnih grupa smanjene, a naročito krvna grupa nula pozitivna.

Voditeljica odjela za davalaštvo krvi Patricija Topić Šestan IZ HZTM-a rekla je u srijedu Hini da nestašica krvi nigdje nije alarmantna, ali da se zalihe moraju oporaviti osobito jer slijedi produženi vikend.

"Krv izdajemo prema zahtjevima bolnica i sad ga moramo smanjiti dok se ne oporave zalihe", upozorila je te istaknula da trenutačno imaju smanjeno izdavanje prema svim bolnicama u Hrvatskoj.

Tko može darivati krv?

Upozorila je i da su prometne nesreće, nažalost, svakodnevne, a to najčešće zahtjeva transfuzijsko liječenje. Tijekom ljetnih mjeseci manje je i darivatelja zbog godišnjih odmora, a veći broj prometnih nesreća, dodala je.

Topić Šestan stoga je pozvala građane da daruju krv u svim mjestima i gradovima gdje su organizirane akcije darivanja krvi, kao i na adresi Petrova 3. "Vremenski uvjeti su zaista teški te zahvaljujem svim ljudima koji će doći danas i narednih dana, i darivati krv", poručila je.

Kriteriji za darivanje krvi su dob od 18 do 65 godina odnosno do 60 godina ako osoba daruje krv prvi put. Redoviti darivatelji do 70. godine mogu darivati krv 1-2 puta godišnje, prema odluci liječnika specijalista transfuzijske medicine. Također, osobe tjelesne mase iznad 55 kilograma i tjelesne temperature do 37 stupnjeva te pulsom od 50 do 100 otkucaja u minuti. Darivatelji trebaju imati sistolički krvni tlak od 100 do 180 mm Hg, a dijastolički od 60 do 110 mm Hg.

Muškarci mogu darivati krv svaka tri mjeseca, a žene svaka četiri.

