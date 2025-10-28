Može li HDZ konačno dobiti Zagreb? Macan: 'Tomašević je s Thompsonom stavio loptu na penal'

Novi šef zagrebačkog HDZ, Ivan Matijević, odmah nakon ustoličenja žestoko je krenuo na aktualnu vlast. Najavio je borbu protiv, kako kaže, "ekstremno lijeve sekte koja više od četiri godine upravlja Zagrebom" te je naglasio da HDZ ne može prihvatiti "woke ideologiju" kojom Možemo! u Zagrebu želi zamijeniti hrvatski kršćanski identitet.

No, politički analitičar Krešimir Macan u razgovoru za Net.hr upozorava da osim ljevice, zagrebački HDZ ima dva velika izazova s kojim mora balansirati na desnom centru.

"Činjenica je da očito postoje frakcije unutar samog HDZ jer jedan ugledni kandidat morao je odustati. Tako da je prvenstveni zadatak Matijevića da te ljude okupi oko sebe", napominje.

HDZ u Zagrebu

Macan dodaje da je njihov teren zauzela je aktualna predsjednica Gradske skupštine. "Jako veliki izazov je i postojanje Marije Selak Raspudić koja im je glavni konkurent u tom terenu. Oni moraju istovremeno, kad napadaju ljevicu, gledati i što će ili kako će se prema tome postaviti Marija Selak Raspudić.

Ona je aktualna potpredsjednica Skupštine i dalje ima dobar rejting, iako je svi stavljaju sa strane, kao ona nije bitna. HDZ ovdje nije samo da ima problem u izazivaču na suprotnoj strani u ljevici, nego ima i dobrog izazivača u desnom centru gdje se HDZ želi pozicionirati", pojašnjava Macan.

Zagreb je uvijek veliki izazov za HDZ jer, kako ističe Macan, čelništvu stranke ne paše da imaju prejakog čovjeka u Zagrebu koji bi ugrozio prvog čovjeka stranke. "Uvijek je tu puno kalkulacije", poručuje Macan.

Tomaševićeva utrka za treći mandat

Vrlo je izvjesno da će upravo HDZ biti i "krivac" što će Tomašević morati u utrku za treći mandat.

Naime, iako je Tomašević rekao kako su mu dva mandata dovoljna da odradi što je planirao, zadnje objave baš i ne idu u tom smjeru.

"Zadnje što je Tomašević rekao je da će o tome razmišljati za tri godine - to je poruka svima", komentirala je njegova zamjenica Danijela Dolenec. A to je očito poruka i HDZ-u.

Lopta na penal

Da su njegove želje jedno, a okolnosti drugo, uvjeren je i Macan.

"Njegova ideja su bila dva mandata, ali ako se novo lice ne pojavi, onda idete po novi mandat. Imamo cikluse gdje su neki po pet, šest puta išli u utrku za gradonačelnike i dobivali jer se jednostavno nitko drugi nije uspio nametnuti. Tako da neće ovisiti samo o njegovoj volji, već i o drugim okolnostima", komentirao je Macan te dodao kako je zasigurno kampanja u Zagrebu već krenula.

"Mislim da je Matijeviću, gradonačelnik Tomašević sa ovom pričom oko Thompsona, baš stavio loptu na penal. Kampanja je krenula htjeli - ne htjeli, odmah po izboru", dodao je Macan.

Moguća lijeva Vlada sa SDP-om

A okolnosti se mogu posložiti i da Tomašević zajedno sa SDP-om, u zajedničkoj koaliciji izazove HDZ, dobije parlamentarne izbore, složi lijevu Vladu i postane premijer ili ministar. Zbog takvog scenarija možda bi najviše odgovaralo upravo Plenkoviću da posloži HDZ u Zagrebu kako god zna i umije.

I Macan ističe da ta opcija lijeve Vlade postoji, iako, dodaje, kod Tomaševića ne vidi pretjeranu ambiciju da se čvrsto želi držati za poziciju.

"Činjenica je da su parlamentarni izbori prije lokalnih i u principu postoji opcija da on će dobiti mandat u Saboru. Možda samo želi otići u Sabor i biti saborski zastupnik. To bi bilo razumljivo i ljudski jer nekako kod njega ne osjecam tu želju da stalno bude na poziciji, već da odradi što treba i da onda živi neki svoj život. Kod njega ne osjećam tu nužnu ambiciju da se želi držati čvrsto za tu poziciju pod svaku cijenu", komentirao je.

Ima li SDP-a u gradu?

Koliko je u cijeloj ovoj priči važan SDP, očito puno manje nego što oni sami misle. Macan ističe da u ovom trenutku SDP puno više ovisi o Možemo!. Njihov je prioritet da rekonstruiraju organizaciju i da ju pokušaju oživjeti.

"U Zagrebu je de facto krenula kampanja, a SDP nema svojeg prvog čovjeka koji se može uključiti u prepucavanja, i malo zaostaje. Imamo jednostavno razgovor Možemo! i HDZ-a", komentirao je.

Macan ističe da SDP više nije faktor u Zagrebu. "Koalicija ih je spasila, ali je istovremeno odgodila odluke o zagrebačkoj organizaciji ali i o svim organizacijama u sva četiri grada velika. Pred njima je veliki izazov da to što prije riješe. HDZ se i tu pokazao stabilniji, kreće dalje s novim vodstvima čim ih izabere", zaključuje Macan.

