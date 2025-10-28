Prometni kolaps u Zagrebu: 'Sedam kilometara vozim sat vremena! Mogla sam do Kutine stići'

"U ponedjeljak sam se probudila u noćnoj mori. Od Prečkog sam krenula prema Trešnjevci i zapiknula se u gužvu već kraj Jarunskog placa – i ni makac! Vrtila sam prvu-drugu brzinu u Ulici Hrgovići sve do križanja sa Zagrebačkom avenijom, ali moja agonija nastavila se i Ulicom Dragutina Golika, i tako sve do Selske, gdje je svijet stalo. Ljudi moji, oko sedam kilometara imam do posla – ja sam se tom rutom vozila punih sat vremena! Što je ovo? Zar je moguće da Tomašević otvara takva gradilišta na prometnim arterijama Zagreba u ovo doba godine?! Gdje je ljeto, gdje su praznici, gdje je pamet da se ovo isplanira na bolji način? Za sedam kilometara mi treba kao autoputom od Zagreba do Kutine! Haloo!", riječi su ovo ogorčene Zagrepčanke koja nam se javila i koja, kaže, već dva dana jedva dolazi do posla.

Za sve su krive rekonstrukcije ulica na zagrebačkoj Trešnjevci zbog kojih, javljaju nam čitatelji, inače kratke ture automobilom postaju avanture.

Naša čitateljica nastavila je: "I baš kad sam se u ponedjeljak probila do Selske i mislila da sam na korak do posla, novi šok – sve stoji! Gledam na semafor ispred sebe kako se nekoliko puta izmjenjuje crveno i zeleno, kad ono – Krapinska ulica zatvorena, rade asfalt, nema skretanja, moram ravno dalje Selskom, ali gdje?! Na sve strane sve stoji, ma užas živi..."

Kasnila na posao, morala potegnuti pješice

U ponedjeljak je kasnila na posao, kaže da je automobil sparkirala u neku uličicu i cijeli dan razmišljala je li smjela tamo parkirati – hoće li neki ljuti stanar pozvati pauk ako se sparkirala ispred nečijeg dvorišta, a da to nije primijetila.

"I onda jutros krenem ranije, računam, OK – gužva je od placa na Jarunu, ali ne, ne! Ovog puta kolona je krenula već na Vrbanima, na Horvaćanskoj! Ma dajte ljudi...", govori nam. Kaže da je pokušala 'isprtljati' prečac kroz uličice kraj Remize, ali tamo ju je dočekala nova zapetljancija – čini joj se kao da su promijenili i smjerove jednosmjernih ulica. Vrtjela se neko vrijeme i ponovno – pravac Selska.

"Sad sam odustala od gužve na Selskoj, skrenula ranije i stala na parkiranje koje se plaća. Danas ću cijeli dan slati SMS-ove jer sam stala u treću zonu i pješačila do posla. OK, netko će reći da sam mogla i biciklom, tramvajem ili nekim drugim načinom, ali eto – ja baš u stilu zelenih skupim kolegicu po putu da ne idemo s dva auta, da stvaramo manje gužvi, manje plinova", prepričava nam.

Kaže da je ljuta jer ima osjećaj da u Zagrebu vlada potpuni prometni kaos i da se zbog rekonstrukcije jedne ili dvije ulice 'pola' grada zablokira. "Dođe mi da odselim jer ovo prometno ludilo traje već dugo", govori nam.

Ako je suditi prema najava iz Zagreba, ovaj prometni kaos trebao bi trajati do subote kada bi trebala završiti rekonstrukcija Krapinske.

Radovi do subote

Na stranicama Grada Zagreba objavili su:

"Prilikom izvođenja radova uređenja kolnika i izgradnje magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda, Krapinska ulica na dijelu od Selske ceste do Ozaljske ulice od subote 25. listopada 2025. godine od 7.00 sati do subote 29. studenog 2025. godine do 4.00 sata bit će zatvorena za sav promet."

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će:

- Selska cesta – Ozaljska –Ulica grada Vukovara

- Ulica grada Vukovara – Ozaljska – Selska.

Naveli su i ovo: "Kako bi se smanjila prometna zagušenja molimo vozačke da koriste alternativni pravac - Selska cesta – Zagorska – Magazinska – Nova cesta – Ulica grada Vukovara i obratno. Pješake, vozače i bicikliste molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu".

Inače, u Krapinskoj ulici rade na sanaciji koja obuhvaća rekonstrukciju magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i asfaltiranje u punom profilu. Riječ je o kompleksnom zahvatu koji uključuje i zamjenu velike vodovodne komore te ključne infrastrukture za opskrbu vodom u tom dijelu grada, priopćili su ranije iz Gradskog ureda.

Prva faza asfaltiranja na dionici od Selske ceste do Kostelske ulice počinje u subotu, 25. listopada, i trebala bi trajati do 1. studenoga, ovisno o vremenu. Od ponedjeljka, 27. listopada, kreće druga etapa: rekonstrukcija komore u raskrižju Krapinska - Kostelska te vodovodnih priključaka do Ozaljske ulice, koja bi trebala završiti do 15. studenoga 2025., nakon čega slijedi asfaltiranje preostalog dijela ulice.

Vozačima su preporučili korištenje navigacijskih aplikacija poput Wazea ili Google Mapsa čiji nam je screenshot ulica poslala naša čitateljica s početka teksta, objavio je Zagreb.info.

"I to nakon što sam već stigla na posao do kojeg sam na kraju dijelom morala doći pješice. A da napomenem i ovo - zbog rekonstrukcije Horvaćanske - za koju iskreno ne znam zašto se skida asfalt i stavlja novi jer je bio sasvim u redu - prošli tjedan sam od Knežije do Prečkog vozila 45 minuta! Halo, inače to preletim za 10 minuta i to kad naletim na svako crveno svjetlo do doma", ljuto će nam čitateljica.

