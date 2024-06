Čini se da bitka za Pantovčak počinje. Aktualni predsjednik Zoran Milanović najavio je u srijedu ponovnu kandidaturu na nadolazećim izborima. Očekuje se da će SDP podržati njegovu kandidaturu. "Mislim da ćemo svi dati jednoglasnu podršku", izjavio je potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u intervjuu za RTL Danas.

Tko bi bio dobar protukandidat Milanoviću, za Danas.hr komentirao je RTL-ov analitičar Krešimir Macan.

Ili plan A ili plan B

"Dakle, HDZ mora imati plan A. To je dobar, jak kandidat koji bi pokušao zajedno s glasovima DP-a pobijediti Milanovića u drugom krugu. Kakav god bio dobar, jak kandidat HDZ-a, on bi sigurno prolazio u drugi krug. HDZ sada ima rejting oko 30 posto, što njihovom kandidatu jamči prolazak u drugi krug. Davor Ivo Stier i Ivan Anušić bi bili profil kandidata koji bi bio prihvatljiv i desnom biračkom tijelu, pod uvjetom da i oni to žele", kaže Krešimir Macan.

Međutim, Macan nije sasvim uvjeren da bi Stier i Anušić krenuli u tu bitku jer "oboje imaju neke komotne pozicije".

"Onda dolazimo na plan B da HDZ eventualno ima zeca kandidata ili kandidatkinju koji bi raspršio glasove da bi prošao neki treći tko bi bio prihvatljiv široj javnosti, ne samo HDZ-u i DP-u. Neki ugledni član zajendice bliži desnom centru. Na primjer, Dragan Primorac ili Zlatko Mateša", govori Macan.

'Butković bi bio dobar troller'

Na izjavu Milanovića u srijedu je brzo na Facebooku reagirao potpredsjednik Vlade i ministar Oleg Butković. U objavi koja počinje sa "Dobar dan Zorane, pa što ja to čujem?", Butković je između ostalog napisao: "I dalje bježiš od susreta sa mnom, da ne moraš odgovoriti na ona dva pitanja. Natjerat ćeš me da ti ih dođem na Pantovčak postaviti."

"Butković bi bio dobar taj troller", smatra Krešimir Macan. "Onaj tko ne želi ozbiljno postati predsjednik, ali želi napraviti štetu. On bi bio idealni kandidat za plan B da ismijava i provocira predsjednika, a zapravo otvara prostor tom nekom trećem kandidatu. Ljudi bi onda rekli: pa ajmo glasati za nekog normalnog", pojašnjava.

Ima li tko drugi šanse?

"Nitko drugi nema šanse, osim ovih A i B kombinacija", odgovara Macan na pitanje o kandidatima iz drugih stranaka.

"Milanović je zasad favorit, to treba biti jasno, jer je HDZ dobio parlamentarne i europske izbore. Automatski je veća šansa da javnost podrži Milanovića da bude neka ravnoteža u državi, samo je pitanje hoće li se on suzdržati od nekih ekscesa, eventualno pokazati neku konstruktivnost u ovim mjesecima i početi suradnju s vladom da ne opstruira državu. To mu se prigovara već četiri godine", ističe politički komentator.

"Vidjeli smo to i na parlamentarnim izborima, tu se pokazalo da on ima tu skrivenu agendu", dodaje Macan koji predviđa da će Možemo imati svog kandidata da bi radili na profiliranju stranke, te da će i Most imati nekog "forme radi".

"Bit će zanimljivo vidjeti kako će proći gospođa Selak Raspudić", smatra Macan.

Podsjetimo, ulazak u utrku potvrdio je bivši europarlamentarac Mislav Kolakušić u izbornoj noći na RTL-u, dok Marija Selak Raspudić odluku još važe.

