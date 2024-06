Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na otvorenju Cravaticum – boutique muzeja kravate te obišao muzejski postav posvećen kravatama.

Nakon toga se obratio novinarima i nikad nije bio kraći. Najavio je kandidaturu za predsjednika.

"Očekujem podršku SDP-a. trebat će mi, iz niza razloga i organizacijskih, da me ne pokradu. Eto sad najavljujem kandidaturu, bez suvišnih zašto. Imam najviše znanja i iskustva od svih mogućih kandidata. ali to naravno nikada nije presudno. Ne mora biti ni sada, ali to su moji aduti. I to je to. Hvala lijepa, ugodan dan", kratak je bio Milanović.

Podsjetimo,Povjerenstvo za sukob interesa istražuje hrvatskog predsjednika jer je na utakmicu između Hrvatske i Italije u Leipzig vodio suprugu Sanju.

Povjerenstvo je zaprimilo prijavu jer su predsjednik i prva dama na put išli državnim zrakoplovom u privatne svrhe.

"Sada slijedi ispitivanje svih činjenice i utvrđivanje ima li uvjeta za pokretanje postupka", rekla je Hini glasnogovornica Povjerenstva Mia Jurinić. Ako se utvrdi da postoje osnove za daljnje postupanje, zatražit će Milanovićevo očitovanje o slučaju.

