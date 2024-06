NAJVEĆI GUBITNIK IZBORA / Mislav Kolakušić nazvao 80 posto Hrvata idiotima: 'Idemo prema debilizmu'

Mislav Kolakušić ostao je ispod linije. Kaže da EU skreće prema suverenizmu, a "Hrvatska je danas službeno skrenula prema debilizmu", Na pitanje smatra li da je on odgovoran jer nije dovoljno komunicirao prema građanima, Kolakušić kaže: "U staroj Grčkoj su one koji nisu sudjelovali u javnom životu nazivali 'idiotes'. Danas bi više od 80 posto građana Hrvatska nazvali 'idiotes". Naglasio je da misli na građane koji nisu izašli na izbore. Na pitanje Ivana Skorina vidi li u sebi krivicu jer nije dovoljno komunicirao s građanima, kaže da ga televizije nisu zvale u studio. Iako je prije rekao da onaj tko nema potporu 80 tisuća birača, nema što raditi na izborima, sada je najavio da će ići na predsjedničke izbore. Ipak, iako je to rekao, "nitko se toga ne pridržava pa neće ni on". Kad gubi, gubi usprkos medijima, a kada pobjeđuje, pobjeđuje unatoč medijima.