Potpredsjednik Vlade i ministar Oleg Butković reagirao je na izjavu Zorana Milanovića koji je danas rekao da će se ponovno kandidirati za predsjednika.

"Očekujem podršku SDP-a. Trebat će mi, iz niza razloga i organizacijskih, da me ne pokradu. Eto sad najavljujem kandidaturu, bez suvišnih zašto. Imam najviše znanja i iskustva od svih mogućih kandidata. ali to naravno nikada nije presudno. Ne mora biti ni sada, ali to su moji aduti. I to je to. Hvala lijepa, ugodan dan", kratak je bio Milanović.

Obratio mu se putem Facebooka:

"Dobar dan Zorane, pa što ja to čujem? Više ne želiš biti premijer nego sad opet želiš biti predsjednik. Tebi je država ko jukebox, služi samo za ispunjavanje tvojih želja. Kako te krenulo, mogao bi opet izvisiti.

P.S. I dalje bježiš od susreta sa mnom, da ne moraš odgovoriti na ona dva pitanja. Natjerat ćeš me da ti ih dođem na Pantovčak postaviti. Srdačan pozdrav, Oleg", napisao je Butković.

