Macan: 'Plenković se sam utapa. Treba jednostavno prsnuti gnojni čir i staviti loptu na centar'

Premijer Andrej Plenković, nastavio je šaketanje s novim-starim predsjednikom Zoranom Milanovićem, jer je ruku pomirenja odbio pa onda pokrenuo novu epizodu odbijenicom za inauguraciju. Povukao je u tu borbu i sve ostale, pa na prisezi za predsjednika neće biti ni Gordan Jandroković, predsjednik Sabora, te je time čitav HDZ-ov kolektiv (htio ili ne htio) uvučen u igru nečestitanja i ignoriranja inauguracije.

Kome to više treba, je li više dosta te očekuje li publika (narod) da se sad politički lideri vrate u gabarite pristojnog, uljudnog i kulturnog, pitali smo RTL-ova političkog komentatora Krešimira Macana koji na pitanje - zašto Milanović šuti oko toga što Plenković i Jandroković ne dolaze na inauguraciju odgovara: "Zato što to Milanoviću apsolutno odgovara."

"Dok god se Plenković inati, topi se i utapa se sam. Svakim danom mu je s inatom situacija sve gora. Ovaj gnojni čir – treba ga jednostavno prsnuti, čestitati ili nešto već reći i krenuti dalje jer utakmica traje. HDZ realno vodi jer su dobili parlamentarne izbore i izravno su pobijedili Milanovića na tim izborima; te je izbore dobio Plenković. Dobili su i europske izbore. HDZ je sada primio očekivani gol, naime nitko nije očekivao da će Milanović igrati tako loše da ne bi zabio gol. Ali njegova strana ipak ne vodi, nego vodi HDZ. Plenković bi trebao imati stav: 'Ajmo, nastavi dalje, brate!'"

'Rezultat 2:1 nije poraz'

Kaže, HDZ bi trebao staviti loptu na centar i nastaviti igru te da se ne predaje utakmica ako netko zabije dva gola, a potom jedan primi jer se s rezultatom 2:1 ne priznaje poraz.

Dan nakon izbora, potpredsjednik Vlade Oleg Butković gotovo je nevoljko odgovarao RTL-ovoj novinarki na pitanje kako to da je Milanoviću čestitao u prvom ciklusu izbora i to odmah iza večernjih (i privremenih) rezultata, a sada odbija dati čestitku u skladu s odlukom stranke. Slično je i s drugim HDZ-ovcima koji gotovo kao mantru ponavljaju da je vršak stranke donio odluku o nečestitanju pa, eto, ni oni neće. Kod nekih se gotovo ne može ne primijetiti da nevoljko to rade.

Macan je komentirao i to: "Svi oko Plenkovića razumiju da je to krivo i nitko mu se nije suprotstavio u naletu bijesa. Ali sada bi trebalo tu odluku revidirati, tu priču završiti."

Iako se čini gotovo kao nemoguće, što ako bi se Plenković ipak predomislio, čestitao i došao na inauguraciju?

"Šteta bi bila manja nego da se inati. Ali OK, ako je odlučio ići do kraja, on će to i napraviti. Ali u HDZ-u moraju naći način da ovu priču završe jer je očito da ljudi u stranci shvaćaju i imaju kontakt s terenom te običnim ljudima koji upravo to žele. Možda premijeru i drugima sami ljudi s terena kažu: 'Ovo je ludo što radite, ovo nije dobro i šteti vam.' Vidjelo se kako je Butkoviću bilo neugodno, ali on i Plenković imaju kompliciran odnos, pa je jasno da ga je Plenković gurnuo u nezgodnu situciju. Drugi vjerojatno shvaćaju da postoji problem, ali poštuju hijerarhiju", navodi Macan.

Kad smo kod lokalne razine, imamo prve soliste, koji su mimo generalne linije istupili, čestitali i poslali (čak konstruktivnu) kritiku vlastitoj stranci. Jesu li političari na lokalnoj razini shvatili da je kulturnije reći "čestitam, bravo", igrati svoju lokalnu igru pripremajući se za lokalne izbore?

Vetma je komentirao padaros

Podsjetimo, Milanoviću je načelnik Općine Klis Jakov Vetma na Facebooku čestitao na pobjedi. Objavio je: "U općini Klis izbori su protekli mirno, u demokratskoj atmosferi. Hvala svima koji su izašli na izbore. Čestitam pobjedniku u vjeri da će sljedećih 5 godina opravdati povjerenje građana. Dvije stvari ipak moram napomenuti.

Isti oni koji su vrijeđali birače koji glasuju za HDZ, danas te iste birače dovode u kontekst podrške SDP-u. Licemjerno.

Nadstranački kandidat je, po mom dubokom uvjerenju, sintagma koja ne odgovara većini članova HDZ-a. Ajmo to više ne koristiti”, napisao je Vetma na Facebooku."

Macan je komentirao i to: "Vetma je htio komentirati paradoks da je Milanović pobijedio u sredini u kojoj Vetma nema protukandidata i dobija 80 posto. Htio je reći da treba čestitati, ali da to nije rezultat koji ih čeka u svibnju. Ovo je neka druga utakmica i imao je komentar da nestranački kandidati ne stoje HDZ-u. Dobar primjer za to je HDZ-ov Zvonimir Đogaš koji je išao protiv Ivice Puljka. Đogaš je izvanredan kandidat kao osoba, ali realno je potrošen jer ga stranka nije podržala, a Plenković ga je gurnuo u bitku. Naime, Plenković misli da - kad nađe idealnog kandidata - da je to to. No stranka ne voli da im se nameću ljudi koji ruše hijerarhiju, okvire i zasluge, pa netko preko noći dođe na prvo mjesto. To je i odgovor zašto HDZ nema kandidata za Zagreb. Zamislite da netko iz HDZ-ovih redova postane gradonačelnik Zagreba. Pa postao bi drugi čovjek stranke!"

Za Mislava Hermana kaže da on zapravo nije kandidat, nego alibi-kandidat koji možda neće ući u drugi krug te da ne ide u utrku da bi dobio. "HDZ nikad ne gura kandidata u Zagrebu da bi dobili", podsjeća Macan.

'Nitko ne odgaja lidere'

Na pitanje treba li HDZ hrabrije nastupiti pa naći jačeg kandidata, pa makar on i izgubio, ali samo kako bi malo zatresli ljevicu u Zagrebu i pokazali zube, odgovara: "Ali onda mora postojati kultura odgajanja lidera, a ne poslušnika."

Nastavlja da zapravo svim strankama nedostaje kultura odgajanja lidera, da to nije samo problem u HDZ-u. O tome je li u sadašnjoj konstelaciji Milanović onda jedini lider, kaže da tome nije tako, da je i Plenković lider, ali drugačijeg stila.

"Oni su obojica lidera, ali Plenković se pokazao kao lider s puno teških zadataka. Ne možemo reći da u povijesti nije znao rješavati krize – on je mnoge riješio. Ne zaboravimo da on ima najviše kostura iz ormara, za razliku od Milanovića koji je pustio da iz recesije izlazimo godinama - i to mu je bio najveći krimen. Milanović kao premijer nije ništa požurivao i ništa pokušavao da izvuče zemlju iz krize. Išao je onom 'Bit će kako bude.' Naravno, uvijek se nekako sve riješi. Da je Plenković pustio koronu i da nismo imali sezonu 2020., pitanje je kako bi to bilo. Dakle, obojica su lideri, ali sve što sada rade je na vrlo osobnoj razini. Kad jedan drugome pogode žicu, izgube kompas i ponašaju se iracionalno", govori RTL-ov politički komentator.

Osvrnuo se i na lokalne izbore te odgovorio je li prerano govoriti o tome kako će se Milanović postaviti na lokalnim izborima i hoće li biti nepristran igrač ili će pokušati prljati?

"Tu se ne bi trebao petljati i nije u poziciji da Milanović to radi na lokalnim izborima. Osim što možda svojim posjetima može davati podršku kroz fotografiranje s pojedinim kandidatima i to mu se ne može zabraniti, baš kao što Plenković obilazi svoje sredine i donosi pakete mjera Vlade. Uobičajeni je to folklor potpore državnih dužnosnika svojim političkim opcijama. Iako su tu jasno definirana pravila – što je kampanja, a što je državni posjet – mislim da se to kod nas poštuje, ili smo možda ovaj put počeli narušavati te granice", smatra Macan.

Pritom se prisjetio 2003. godine, Ivice Račana i Ive Sanadera, kad je Sanader napao Račana da ne smije ići u kampanju službenim vozilima. "Tada se tvrdilo da može imati osiguranje, ali da ne smije koristiti državna vozila za kampanju. Jedno je vrijeme Božo Biškupić čak vozio Sanadera u kombiju i to u kampanji 2007. godine. Međutim, odmaknuli smo se od te prakse. No nitko nije postavio pitanje zašto se Milanović za službeni plakat slikao u Uredu Predsjednika, iako to ne bi smio po nekakvim ursusima. I onda – jesu li ljudi koji su sudjelovali u kampanji uzeli neplaćeni godišnji odmor dok su radili u kampanji? Jer se ne bi trebalo istovremeno biti u Uredu Predsjednika i raditi u kampanji. Prema etici i pravilima kampanje, to je rješivo tako da se uzme neplaćeni dopust i da vas netko drugi mijenja u Uredu. Realno, vi ćete i dalje raditi, ali ne smijete se pojaviti kao službeni član tima jer ste plaćeni državnim novcem", upozorava naš sugovornik.

'Tko se duri - lošije izgleda'

Ali vraćajući se na temu s početka teksta - Macan smatra da Plenković sad treba pustiti loptu.

"Slika je jednostavna – ruka je pružena, iskreno ili ne. S druge strane je osoba koja ima prekrižene ruke, zatvorenog garda i duri se. Tko lošije izgleda na slici? Onaj koji se duri - dakle Plenković. To je komunikacijski okvir koji je sada postavljen, bez obzira na to što je Plenković apsolutno u pravu kad pita tko je prvi počeo. Dobro, možda i nije jer je prva počela Jadranka Kosor, što ona ne spominje, i ona prva nije čestitala Milanoviću na uvjerljivoj pobjedi. Istina je da Milanović kasnije nije nikome čestitao, osim 2020. godine, kada je pobjeda bila jasna. Ali sjetimo se kako nas uče pravila o lošem ponašanju. Kad se netko loše ponaša – svi kažu: 'Ostani na razini, budi gospodin ili gospođa.' To je kućni odgoj – izdigni se iz te situacije. I to sada treba Plenković napraviti. Možda će boljeti, ali samo kažeš: 'Idemo dalje' i bok. Jednostavno – vratiti loptu na centar. Pa i Luka Modrić čestita kad netko njegovom timu zabije maestralni gol!"

