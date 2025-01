Trese li se Plenković i je li Anušić spreman za tron? 'Ako kukurikneš prerano, skuhat će te'

"Milanović je trijumfirao nad HDZ-ovom vojskom koja u ovoj bitci nije imala ni strategije ni generala pa se u oba naleta jednostavno raspala", rekao je RTL-ov politički komentator Mate Mijić nakon izbornog trijumfa Zorana Milanovića.

Nastavio je da su između dva kruga pokušali konsolidirati redove. "Ali kad se predsjednik stranke izmiče, a sami kandidat nema političku težinu, nemaju se ljudi oko koga okupiti. Plenkovićevo inzistiranje na tvrdnji da HDZ nije imao boljeg kandidata u stvari je veće poniženje za tu stranku od samog izbornog poraza. HDZ sasvim sigurno ima jačih kandidata, pitanje je samo zašto ih nije istaknuo", smatra Mijić.

Izborna noć bila je nabijena ljutnjom Andreja Plenkovića koji je izašao pred novinare i u dugom nastupu poslao nekoliko poruka, od toga da je ovo "wake up call" ili "zvono za buđenje", do toga da se dogodila "besramna zamjena teza" i da je ideja da se "jaja ne stavljaju u istu košaru nešto najdebilinije". Ne prihvaća da je to njegov poraz.

Što s lokalnim izborima?

Za političkog komentatora Krešimira Macana tu nema mjesta panici kod Plenkovića kad se govori o lokalnim izborima.

"Ima par terena koji su problematični - u Osijeku se navodno mijenja župan županicom, ali ćemo to vidjeti hoće li se dogoditi. Split je veliki problem jer Ivana Ninčević Lesandrić (nezavisna) je dobra istraživačica županu Blaženku Bobanu. Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić htio bi biti ponovo na vlasti, ali je to pitanje dugo godina njegove vlasti i smjene. Možda će možda Most pokušati nešto spasiti svoj rejting i zadnji put su umalo dobili. U Zadru je rasprava i za Grad i za Županiju, a onda je tu i problematičan sjever i Varaždin. Moglo bi se zatresti par županija koje su bile sigurne za HDZ. Konkretno je bila i svađa oko Šibenika i to je samo jedan od ratova koji je nastao i sad će se tu Plenković morati vjerojatno povući. Postoji jasna poruka - 'Podržao si nekoga (Dragana Primorca opa.), a možda nisi slušao savjete'. Također se o kandidatu odlučivalo, ali kasno pa je bilo premalo opcija i to eventualno Ivan Anušić i Primorac", otkriva Macan.

Nastavlja, priče po kuloarima govore da Anušić nije tražio da ide na izbore, ali da je rekao da može biti kandidat - ako ne bude nikog drugog. "Postojala je ta opcija. Nitko se nije previše nudio, ali on je rekao da će otići u bitku ako nema nikoga", govori Macan i smatra da bi rezultat bio puno bolji od onog koji je ostvario Primorac.

"Dobro bi se pošorali i svi bi bili zadovoljni. Ovako je to veliki blam. Ali budimo pošteni - i ja sam se kod Primorca prevario prije šest mjeseci pa su govorili da radim za njega. Ja sam govorio da je on kao Kolinda Grabar Kitarović - uspješan je, dolazi sa strane s nekom karijerom, ima tu svjetske veze. Ali on se pokazao kao totalno autističan za politiku. U biznisu ljudi ne kopaju od stoljeća sedmog. Ovdje su jednostavno iskopali sve, a onda se pokazalo da je u puno tih stvari neuvjerljiv", rekao je Macan.

Je li sučeljavanje imalo uspjeha?

Za sučeljavanje je rekao da nije potaknulo nove birače, ali je jako motiviralo Milanovićevu bazu pa se guglalo - sve ono što čime ga je Milanović napadao: Jesi li profesor na američkom sveučilištu; Koju si školu završio?

"Kako moraš biti naivan, otići u predsjedničku trku i ne srediti prije toga inventar. Pa i da je bila neka stara stranica s krivim informacijama, staviš novu kojoj je čekirano. Ti znaš da će netko kontrolirati. Nemoj stavljati stvari koje su problematične, onda od toga od muhe napraviti slona i on realno predaje na State Pennu ali krivo se predstavio, ostavio je neprecizne podatke na svojim stranicama. Što ti to treba? Milanović je grub, kakav god da je sve, ali svi ljudi ga doživljavaju autentičnim i iskrenim, a ne vole hakere. Dragan Primorac je se pokazao kao totalni fajter."

Na pitanje tko se boji, a tko je spreman na novu rundu "fajta" i tko je dobio snagu za novu rundu.

"Na lokalnim izborima će biti što bude. Neće to previše utjecaji. Više će utjecati to ako Možemo! i SDP krenu razgovarati, razgovarati. Imamo indikatore s ovih izbora da nešto rade, pa bi mogli napraviti u nekim manjim gradovima. U Zagrebu su favoriti, ali lako će se dogovorit i u drugim sredinama gdje nisu faktor kao što je Rijeka kako bi postali faktor da s nečime krenu, da izgrade neki lijevi zid", smatra Macan.

Kada zbroji SDP i Možemo! navodi da zajedno imaju oko 35 posto potpore. "Fali im treći - Most im fali koji je klizan. Sad je pitanje tko će biti taj novi faktor koji će s desnice ili iz desnog centra moći uletjeti", smatra Macan.

Navodi da se ljevica definitivno oporavlja, a da se desnica preslaguje. HDZ da je stabilan, ali da je pitanje što će biti s Mostom, DP-om, DOMINO-om. "Tu je kanibalizam. Oni se međusobno jedu. Ne može se desnica nikad izmiriti, ali može jedna opcija uzletjeti koja obično pleše jednu sezonu pa propadnu", govori Macan.

Plenkoviću uzdrmana pozicija?

Navodi da Jonjić s pet posto osobnog rejtinga najjači na toj desnici i da je pitanje kako će on to kapitalizirati.

"I onda nam ostaje što je s Mosta koji se očigledno trese jer mijenjaju status da bi Petrov ostao. Uvijek su to isti ljudi i imaju problem da nemaju drugih ljudi. A imamo i Mariju Selak Raspudić koja je desni centar. To je nova opcija koja se javlja. Ona bi htjela biti desni centar, ali ona je desno i mora ići u desni centar da bi bila jaka", smatra Macan.

O tome je li Plenkovićeva pozicija uzdrmana ili je dovoljno rezistentan da preživi, kaže da je on "nešto slabiji kralj" koji će morati malo slušati svoje plemstvo. Na pitanje tko je nešto slabiji plemić, odgovara: "Anušić, Burić i pitanje je senatora koji će odlučivati, odnosno sijede glave. Tu je uvijek Šeks u igri".

Profilira li se Anušić u budućeg lidera HDZ-a, nedvojbeno kaže da je on kandidat za budućeg predsjednika stranke.

"Ali on se povlači nazad i ne želi se u tome nametati. Jer, naravno, ako prerano za kukuričeš, onda te skuhaju", smatra Macan.

