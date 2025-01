Milanović prozvao Primorca da nije redovni profesor na Penn Stateu. Evo što nam kažu s američkog sveučilišta

Jedina debata između predsjedničkih kandidata Zorana Milanovića i Dragana Primorca izmamila je pitanje tko govori istinu jer obojica su drugog optuživala, i to vrlo grubo - da lažu.

Već smo objavili u RTL detektoru kako je Milanović prozvao Primorca da je za crkavicu predavao pola sata prije Dodika u motivacijskom govoru u BiH te dobili odgovor da to nije točno jer su nam s Jahorina ekonomskog foruma (koji je sve organizirao) odgovorili da je Primorac došao besplatno. Štoviše, sam je platio putne troškove.

Također smo objavili da je Primorac pitao Milanovića da objasni zašto je u njegovu mandatu odnos zaposlenih i nezaposlenih bio 4:1, a danas oko 20:1 što smo također dokazali da je točno. Više o tome čitajte OVDJE.

Je li Primorac radio na sveučilištu Americi?

Ovog puta provjeravamo navode o zaposlenju ili angažmanu Primorca na američkom Penn State fakultetu.

Naime, Milanović je u debati poručio kako se Primorac lažno predstavlja kao redovni profesor na Penn Stateu - američkom sveučilištu: "On je pozivni profesor. Redovni profesor na Penn Stateu? Vidio ga nije. Pozivni profesor je, ja sam predavao na 10 sveučilišta, rekao je Milanović.

Primorac mu je odgovorio: "Vi ste needucirani za to, pa ću vam objasniti. Znači, imate radno mjesto, i radno mjesto ne znači redovito, to je zaposlenje. I tu ste adjunct, ako ne radite, ne primate plaću, ali izbor akademski je potpuno drugo. Docent, izvanredni profesor, redoviti profesor, redoviti profesor u trajno zvanje. Zoran Milanović, ovo je akademski svijet, kojeg vi ne znate."

Imamo odgovor fakulteta

Obratili smo se izravno fakultetu Penn State i dobili odgovor.

"Profesor Primorac je akademski suradnik na programu forenzičnih znanosti u Eberly College of Science na Penn Stateu. Akademski je suradnik od 2016. godine. Akademski suradnik je osoba koja ima akademsku povezanost sa Sveučilištem, ali nije zaposlena niti plaćena od strane Sveučilišta, a suradnja se može prekinuti prema odluci Sveučilišta. Osim toga, ove suradnje ne predstavljaju zaposlenje i nisu plaćene od strane Sveučilišta", odgovorili su nam s američkog Penn Statea.

Navode nas i da se detalji o statusu akademskog suradnika mogu pogledati OVDJE.

Dakle, Milanović je bio u pravu kad je naveo da je Primorac pozivni (ili pridruženi) profesor, baš kako su nam to odgovorili s Penn Statea navodeći da je Primorac "Affiliate Professor".

Što Primorac kaže o sebi u svojoj biografiji?

No ako se pogleda životopis Primorca na njegovoj službenoj stranici navodi se da je on redoviti profesor.

Između ostalog, napisao je:

"Redoviti je profesor je na Penn State University, University of New Haven, kineskom Xi’an Jiaotong University, College of Medicine and Forensics te Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu, Osijeku i Rijeci."

Njegov životopis na službenim stranicama možete pogledati OVDJE.

Zanimljivo, ako se pogleda njegov LinkedIn, tamo navodi da je izvanredni profesor (andjunct engl.).

Dodajmo i ovo - ako se pretraže podaci na stranicama sveučilišta Penn State, tamo stoji i objava kada je Primorac primio prvu titulu njihova svjetskog ambasadora te da je on izvanredni (pozivni) profesor i ta se objava odnosi na 2016. godinu kad je ova vijest objavljena.

Objavili su: "Program Global Ambassador kreiran je kako bi pomogao i ojačao promicanje Sveučilišne strategije globalnog angažmana povezivanjem istovrsnih institucija iz cijelog svijeta koje dijele predanost Penn Statea rješavanju najhitnijih svjetskih izazova kroz integriranu suradnju u istraživanju, nastavi i uslugama. Penn State pokrenuo je svoj novi Global Ambassador Program imenovanjem Dragana Primorca za prvog veleposlanika u Republici Hrvatskoj. Predsjednik Eric Barron službeno je imenovao Primorca na ovu istaknutu dužnost 29. veljače u kampusu University Park."

Više o tome pogledajte OVDJE.

Vojska i milijuni

U debati se govorilo i o izdvajanju za vojsku. Pritom je Primorac ustvrdio: "Je li točno da tijekom vašeg mandata, izdvajanja za vojsku nije premašivalo pola milijardi ili 500 milijuna eura."

Odgovor smo potražili u samom Ministarstvu obrane koje nam je dostavilo podatke o točnim iznosima izdvajanja za vojsku tijekom godina.

Prema podacima MORH-a, ovako to izgleda:

2010. - 631.308.848 EUR

2011. - 671.462.289 EUR

2012. - 638.114.561 EUR

2013. - 598.031.688 EUR

2014. - 566.169.232 EUR

2015. - 583.229.902 EUR

2016. - 528.583.075 EUR

2017. - 580.085.997 EUR

2018. - 639.125.921 EUR

2019. - 638.508.622 EUR

2020. - 645.218.572 EUR

2021. - 956.430.997 EUR

2022. - 1.004.467.829 EUR

2023. - 1.042.133.728 EUR

2024. - 1.273.120.125 EUR

2025. - 1.504.470.565 EUR

2026. projekcija -1.591.180.909 EUR

2027. projekcija - 2.111.449.161 EUR

Milanović je bio predsjednik Vlade od prosinca 2011. do siječnja 2016. te se vidi da je u tom periodu proračun za vojsku smanjivan, ali da je uvijek bio veći od 500 milijuna eura i najmanji 528.583.075 eura.

Dakle, nije točno da proračun za vojsku u mandatu Milanovića kao predsjednika Vlade nije premašivao 500 milijuna eura.

Iz MORH-a su nam na ovu temu odgovorili i ovo: " Hrvatska je u ovoj godini dostigla 2 posto BDP-a izdvajanja za obranu, a 29 posto obrambenog proračuna izdvaja se za modernizaciju i opremanje. Time smo kao pouzdana i odgovorna članica NATO-a ispunili NATO cilj o potrebnom izdvajanju za obranu.

Proračun MORH-a u 2025. godini iznosi 1,5 milijardi eura. U odnosu na 2024. proračun MORH-a porastao je 18,17 posto, odnosno za 231.350.440 eura. Proračun Ministarstva obrane u 2025. u odnosu na 2016. godinu veći je za 184,6 posto."

