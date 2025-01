Plenković: 'Ovo je wake-up call, poziv za buđenje. Primorac je bio najbolji kandidat'

Prema najnovijim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva, Zoran Milanović osvojio je 73,94 posto glasova, a Dragan Primorac 26,06 posto glasova nakon 83,45 posto obrađenih biračkih mjesta. Milanović je dobio 821.709 glasova, a Primorac 289.660 glasova, pokazuju privremeni rezultati izbora u 20,13 sati.

Nakon obraćanja Primorca, medijima se obratio i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema najnovijim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva, Zoran Milanović osvojio je 73,94 posto glasova, a Dragan Primorac 26,06 posto glasova nakon 83,45 posto obrađenih biračkih mjesta. Milanović je dobio 821.709 glasova, a Primorac 289.660 glasova, pokazuju privremeni rezultati izbora u 20,13 sati.

Nakon obraćanja Primorca, medijima se obratio i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Održan je drugi krug, zahvaljujem svim hrvatskim građanima koji su sudjelovali na izborima. Čestitam Draganu Primorcu na angažmanu i svemu što je činio u kampanji. Unatoč vrlo zahtjevnim okolnostima u kojima se našao, uglavnom je on primao napade i s lijeva i desna. Primilo smo na znanje rezultat ovih izbora. HDZ je prije 8 mjeseci pobijedila uvjerljivo na parlamentarnim izborima, porazili smo Milanovića kao premijerskog, protuustavnog kandidata SDP-a, što je on i sam priznao u petak u intervjuu. I tu je očito da je kao kršitelj ustava nastupio u parlamentarnim izborima. Na eurouizborima dobili smo 50 posto mandata. Pred nama su velike tri i pol godine mandata. Brojni izazovi, politički, socijalni, ekonomski, energetski. 99 posto ovlasti u nadležnosti su u domeni Vlade, jedan posto je u domeni predsjednika. Nastavljamo raditi sa snažnim mandatom koji smo dobili na parlamentarnim izborima."

Pitali su ga hoće li čestiti Milanoviću

"Gledajte, ja nisam mogao od toliko čestitki Milanovića i njegovih jataa izdržati niti 2016,2020 ni 2024 i ne sjećam se da ste ih pitali jesu li čestitali. Je li čestitao netko tko Hrvatima ne čestita Dan državnosti tko krši Ustav, je li čestitao prije kad je izgubio od ranijih predsjednika HDZ-a", rekao je.

Dodao je da su primili na znanje rezultate.

O odnosu S Milanovićem rekao je: "Čujem da oni govore o nekom koritu. Ljudi koji su izašli iz ustavnog okvira na najbesramniji, najbrutalniji, protuzakonit i protustavan način sada sole drugima pamet o tome krše li Ustav. Kad javnost, mediji, akademska i druga javnost propitaju kršitelja Ustava o njegovom kršenju, onda možemo razgovarati o njihovom vraćanju u korito. Besramna zamjena teza može proći samo kod navijača."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za SDP je rekao da se toliko dugo nisu veselili pa "moraju malo". Dodao je da ovo nije njegov poraz.

"Ja mislim da je Primorac bio sjajan kandidat. Ima 60 godina, imao je sve kvalifikacije za biti predsjednik: obiteljski stabilan, poslovno realiziran, humanitarno angažiran, s velikim međunarodnim iskustvom, bivši ministar. On je, za razliku od Milanovića, imao program. Obično se u svijetu ide na izbore tako da napišete program i kažete: "Stojim iza tih vrijednosti, ideja i to bih radio." Primorac je to predstavio, dok Milanović nije predstavio ništa. Očito je dovoljno ne predstaviti ništa pa dobiti potporu, ali i to je pouka. Birači nisu prepoznali, jer je birača manje. Nije ovo prvi put da se to dogodilo. Mi dajemo podršku svakom našem kandidatu, bilo Kolindi Grabar-Kitarović, bilo na općinskim, gradskim, županijskim ili europskim izborima. Da je bilo objektivnijeg sagledavanja onoga što je Primorac nudio i malo manje napadanja, objektivnijih medija, bilo bi bolje. Super je kad imate naslov da "komunjara Primorac rekao to i to", a kad mu odgovori "uskočki optuženik Kovačević", onda je to ozbiljan i oštar odgovor. To je rezime objektivnosti", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O tome da je izostala potpora kranje desnice rekao je: "Sindrom malih fragmentiranih krajnje desnih opcija – dvoje kandidata su podržavala krajnje desna medija, koja vode brutalnu agresivnu kampanju protiv HDZ-a i mene osobno, donijeli su taj postotak koji im nije pao s neba. To što nisu signalizirali biračima da glasaju za Primorca, nego su ovako pomogli ljevici i Milanoviću, njihova je sramota, ali to su napravili i zadnji put."

Rekao je da jeizlaznos zaista mala - maksimlano da će to biti 46 posto. "Analizirat ćemo, vidjeti što se moglo bolje, ali boljeg kandidata od Primorca nismo imali. Ovo je wake-up poziv za buđenje HDZ-a na županijskoj i gradskoj razini. Ljudi se najviše angažiraju kad je njihov mandat u pitanju", rekao je.