Andrija Jarak: 'Senatori HDZ-a bili su protiv Dragana Primorca'

"Bilo je potpuno jasno nakon prvog kruga da će Zoran Milanović pobijediti, jer se nikad nije dogodilo da je netko nadoknadio ovako razliku", komentirao je RTL-ov voditelj Andrija Jarak.

Napomenuo je da su trebali reći Primorcu da čestita Milanoviću. "To je demokratska uzanca, to je nešto što je dobro ponašanje, pogotovo jer je Dragan Primorac koji je cijelo vrijeme naglašavao tu svoju uljuđenost, tako da je baš iznenadilo što nije čestitao" rekao je Jarak.

Pogreška u odabiru kandidata

Ističe da je HDZ apsolutno pogriješio s odabirom kandidata. "Zorana Milanovića je prigrlila ljevica, a Dragana Primorca je odbacila desnica. Milanović je žestoko napadao Možemo i oporbene političare. Za gospođu Daliju Orešković je rekao da je narikača, to je najveća uvreda za ženu. Gospođa Orešković je rekla neki dan da on nju nije uvrijedio, nego da je ona to shvatila kao kompliment", poručio je.

S druge strane, kaže Jarak, Primorca je najviše napadala desnica. "Gledao sam neku večer podcast, gospodin Hebrang je ispalio sto rafala, izvrijeđao ga je, rekao je da je izdajnik. Inače senatori HDZ-a su bili protiv Dragana Primorca. Znamo što senatori znače, od Luke Modrića u Realu do Livaje u Hajduku i Petkovića u Dinamu", rekao je Jarak te rekao da se radilo o sabotaži unutar HDZ-a. "Milanović je dobio u Osijeku 80 posto, u istom tom Osijeku Anušić pobjeđuje s 64 posto", dodao je Jarak.

Milanović dobio glasače desnice

Jarak ističe da bi na sutrašnjoj sjednici Predsjedništva HDZ-a moglo biti povišenih tonova.

"Velika većina HDZ-ovih birača očito je htjela poslati poruku i Andreju Plenkoviću. Odgovornost mora imati i on jer je on odabrao kandidata i neki drugi kandidat je možda imao veće šanse nego Dragan Primorac. Zoran Milanović je posljednjih pet godina govorio ono što prosječan birač HDZ želi čuti od predsjednika HDZ-a. Za Vučića i Nikolića je rekao da je to 'šaka jada', za Bakira Izetbegovića meni u Kninu je rekao 'tko je to', za Željka Komšića je rekao da je to najveće zlo u povijesti. I zbog te retorike je dobio glasače desnice", rekao je Jarak.

Sve najnovije informacije oko predsjedničkih izbora pratite OVDJE.

