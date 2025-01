Macan: 'Ovo je potop HDZ-a, Milanovićev tsunami ih je pregazio'

Prema prvim rezultatima izlaznih anketa, koje je RTL donio odmah nakon zatvaranja birališta, aktualni predsjednik Zoran Milanović ima uvjerljivu prednost od čak 77.86 posto glasova. HDZ-ov kandidat Dragan Primorac osvojio je 22.14 posto, tek tri posto više u odnosu na prvi krug.

Podsjetimo, Državno izborno povjerenstvo (DIP) u međuvremenu je objavilo prve nepotpune službene rezultate koji kažu - Milanović ima 71.02 posto glasova, a Primorac 28.98 posto.

Ankete su u studiju RTL-a Danas komentirali naši izborni komentatori Krešimir Macan i Mate Mijić.

"Ovo je dobar potop HDZ-a, Milanovićev tsunami ga je pregazio. Prije svega - loš kandidat. Imaju problem s kandidatom koji nije mogao otići prema desno, nije mogao dobiti sve glasove HDZ-a, čiji je rejting puno veći. Treba upozoriti - imat ćemo dijasporu, koje izlazne ankete nemaju. Vidjet ćemo, možda će se na kraju manje smanjiti. Da i ostane 75:25, do čega bi moglo doći, to je katastrofa za HDZ", tvrdi Macan.

Bojkot Primorca?

Mijića smo pitali jesu li HDZ-ovci bojkotirali Primorca. "Evidentno je da se nisu jako potrudili, pitanje je koliko su ga mogli prodati tradicionalnim HDZ-ovim biračima. Mislim da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković imao dobru, smirujuću izjavu. Nije ovo prvi put da HDZ gubi predsjedničke izbore, pogotovo kad su na izvršnoj vlasti. Stranka se mora konsolidirati, zbrojiti pred lokalne izbore. Nema razloga za paniku, histeriju. Pogledajmo kako su odradili drugi krug - puno panike i histerije rezultiralo je prilično lošim potezima, koji su rezultirali time da se uopće ne može podići njihova baza", govori Mijić.

"SDP, za promjenu, izgleda neiznenađen pobjedom. Njima se obično dogodi da ih pobjeda iznenadi. Čuli smo Sinišu Hajdaša Dončića, s vrlo konkretnim, jasnim porukama. Gotovo je privatizirao predsjedničku utrku za slanje vrlo jasnih političkih poruka za buduće parlamentarne izbore. SDP se na ovom valom pokušava vratiti i izgleda da su se pripremili za to", nastavlja Mijić.

Macan kaže da je šef SDP-a Hajdaš Dončić poslao jasnu poruku. "Ja sam mandatar, bit ću sljedeći mandatar, čekamo lokalne izbore. Gejm, set, meč. Sad pokušavaju zajahati val za lokalne izbore, a nakon toga možda idu na ranije parlamentarne izbore. Gledali smo zadnje ankete, bit će zanimljivo vidjeti ankete rejtinga stranaka krajem mjeseca. Zasad nije bilo drastičnih promjena", govori Macan, koji se potom kratko dotaknuo usporedbe predsjedničkih i parlamentarnih izbora. "Izlaznost je drastično manja. Tada smo imali 62 posto. Kolač se drugačije dijeli, ovdje sve ide jednome ili drugome, a tamo je puno igrača", govori Macan.

'Tenisač Dodig bi izvukao više ljudi nego političar Dodik'

Primorac je HDZ-ov kandidat koji je u drugom krugu ostvario najlošiji rezultat ikad. "Njegov prvi ulazak u predsjedničku utrku prije 15 godina sugerirao je da HDZ-ovo biračko tijelo nije naročito ludo za njim. Čak je i od sabotiranog Hebranga dobio značajno manje glasova, što je sugeriralo da nije najsretniji kandidat za to biračko tijelo", govori Mijić.

Na pitanje kako su premijer Andrej Plenković i stranka pogriješili, Macan odgovara: "Imidž Dragan Primorca kao poduzetnika, doktora, bio puno bolji od imidža političara. Nitko ne propituje vaš CV, ako ste poduzetnik, biznismen. Ali kad krenu fact checkeri u kampanji, to postane jedino što se googla. Svi su provjeravali status redovnog profesora na Penn Stateu. Sve što je bilo u debati kao problematično, ljudi su provjeravali. Čim vam birači kažu - 'brate, zašto muljaš', onda gubiš."

Mijić je bio izrazito kritičan prema HDZ-ovoj strategiji. "Poanta je da se HDZ-ova strategija mijenjala dva, tri puta. Došli smo do toga da je veliko finale bilo poziv na izbore 12. siječnja biraš ti, a ne Milorad Dodik. Koji je Milorad Dodik politički faktor u Hrvatskoj? Možda bi tenisač Dodig više ljudi izvukao na izbore nego Dodik, političar iz Republike Srpske. On nikoga danas ne zanima, čak ni na desnom spektru. Nikoga Milorad Dodik ne može izvući na izbore kao arhineprijatelj protiv kojeg se moramo ujediniti. Nije mi jasno otkud su to izvukli", priča Mijić.

"Najveći je problem da nisu razmišljali što u drugom krugu. Pokazalo se da on ne može ništa dalje od desno privući. Vidimo i po rezultati. Kad smo gledali županije koje nisu izašle, to su sve županije koje su dominantno konzervativne, uvijek plave. Dio birača rekao je - 'neću izaći, iz principa'", zaključuje Macan.