Macan: 'Milanović očito ima jedan problem... Primorac? Konačno je upalila njegova izborna mašina'

Za tri dana ponovno ćemo na izbore. Predsjednički kandidati Zoran Milanović i Dragan Primorac svoju kampanju privode kraju. Hoće li im se trud na terenu isplatiti i tko će više profitirati, analizirao je Krešimir Macan koji je bio gost u RTL-u Danas.

Dok se obično kandidati grčevito bore za svaku sekundu, Milanović to potpuno odbija.

Pa po ovome je to atipična kampanja. Ustvari, imamo kandidata koji ne želi biti u medijima. On je tako pobijedio zadnji put. To smo još par puta spominjali. Očito ima problem s temperamentom. Vidjeli smo da ga se ipak može isprovocirati. Koliko god se činilo da ne. I oni su izabrali ići na sigurnu varijantu.

Je li to fer prema biračima, posebno onima koji su još uvijek neodlučnih?

Njega zanimaju oni koji su se već odlučili, za ove neodlučne i oni će ionako ostati doma, vjerojatno.

Može li Primorac bolje iskoristiti to izbivanje Milanovića iz javnog prostora?

Vidimo da ga poziva na to sučeljavanje kojeg možda sutra neće biti pa će dobiti vjerojatno prostor za vlastito predstavljanje i ajmo krenuo već danas odgovarati s nekim videima. Konačno se upalila izborna mašina Dragana Primorca.

Vidjeli smo da je uspio odgovoriti u istom formatu, kao što njega proziva Zoran Milanović već neko vrijeme, a ne proziva ga izravno. Dakle, to su neki alternativni profili. Nisu botovi, nego su profili bliski Zoranu Milanoviću. Danas su imali preko milijun i pol pregleda na neke fore i sučeljavanje.

'Anušić bi bio bolji izbor od Primorca'

Ljevica se nekako ujedinila za svog kandidata, no desnica je nekako raspršena. Vidjeli smo i po našoj ovoj anketi, da ipak ih ima dosta koji će ipak glasati za Milanovića.

Već prethodne ankete su govorile da imamo barem deset posto birača HDZ-a koji favoriziraju Milanovića. Bez obzira na sve, on ih je očito uspio zadržati. Vidimo da danas Dragan Primorac namjerno ide u Vukovar. Ide na granicu, pokreće ova pitanja i ekshumacije nestalih, dakle, pokušava na nekakav način mobilizirati dio tih i neodlučnih na desnici, a vidimo da su se i druge manje stranke isto tako podijelile.

Možemo reći da zapravo HDZ, iako su uzeli nezavisnog kandidata, nije uspio okupiti.

Očito da taj kandidat nije mogao ići dalje prema desno, a on je eventualno možda mislio da može ići u centar. Ne može više. HDZ je prilično u centru. Trebao je kandidat koji bi išao više u desno bi sigurno ostvario bolji rezultat.

Ne bi li možda neki drugi kandidat s desnice to uspio?

To bi bio Ivan Anušić. Što se tiče samog rezultata, vrlo vjerojatno ne bi dobio, ali bi bilo puno bolja bitka. Pa onda nikad ne znate kad se dobro potučete, možda se nešto pokrene, nešto se okrene. Inicijalne ankete su govorili da i on bi imao tešku bitku. Dali su previše vremena Milanoviću kao predsjedniku da se oporavi nakon onog fijaska na parlamentarnim izborima.

Da li bi se netko trebao zabrinuti za rezultate izbora, posebno uoči lokalnih izbora koji su za par mjeseci?

Pa nije lako prebaciti predsjedničke na lokalne. Na lokalnom je tamo posve neki drugi lik, nekakav lokalni šerifi. Ne treba se nužno paliti alarm, ali će biti motivacija SDP-u, kao što je i ovi proljetni izbori bili motivacija SDP-u pa se digao rejting. SDP-ov rejting ide pomalo prema gore, pa će možda s bolje startne pozicije ući.

Treba samo naznačiti kad gledamo ovaj rezultat, ovo je onih 70:30 o kojoj smo pričali ovih dana. Jer kad se izbaci ovih deset posto neodlučnih, došli smo na 70:30 i pitanje je tko će od njih izaći. Dakle, tu će negdje biti rezultat, ovisit će maksimalno o tome tko u konačnici od ovih neodlučnih, što kažu ljudi koji kažu da će prekrižiti. I baš nisu motivirani izaći.

