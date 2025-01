Primorac: 'Milanović se skriva iza ograda Pantovčaka. Javite mi ako znate kako doći do njega'

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac poručio je u četvrtak iz Šarengrada nedaleko Iloka kako će kao hrvatski predsjednik inzistirati na svakoj stopi hrvatskog tla, te optužio Zorana Milanovića da se sakrio iza visokih ograda Pantovčaka i izbjegava novo sučeljavanje s njim.

"Nikakav iskorak neće biti napravljen prema Srbiji, posebice prema njihovom ulasku u Europsku uniju dok se ne riješi pitanje područja kao što je Šarengradska ada", kazao je Primorac te ustvrdio da njegov protukandidat u drugom krugu izbora, aktualni predsjednik Republike Zoran Milanović, apsolutno ništa nije napravio u pet godina svoga mandata kako bi vratio to hrvatsko tlo matici državi.

Primorac je kazao kako se Srbija nije pridržavala svega onoga što je vezano za Banditerovu komisiju, a koja je vrlo jasno definirala da granice iz bivše države moraju biti zadržane te Šarengradska ada kao takva pripada Republici Hrvatskoj. Rekao je da je Hrvatska za to da njezini susjedi idu prema Europskoj uniji, ali će Srbija to moći napraviti tek kada vrati demokratske procese u svoju državu i kada dostavi tri ključna dokumenta.

'Milanović nema program'

Oni se odnose na otvaranje srbijanskih arhiva koji skrivaju tajne vezane uz agresiju na Hrvatsku, dostavu arhiva vukovarske bolnice te saznanja o grobnicama hrvatskih branitelja i civila. Ocijenio je i kako pregovori oko Šarengradske ade, koja teritorijalno pripada Hrvatskoj ali je Srbija svojata, trebaju započeti odmah. Zabrinjavajućim je ocijenio što o statusu toga riječnog otoka na Dunavu nije čuo ni jednu riječ od Zorana Milanovića, rekavši kako nije jasno koga Milanović predstavlja, niti kakav je njegov program.

"Rekao je samo jednu riječ, da je njegov program Ustav. Budući da je kršio Ustav, onda on nema programa. U svim drugim državama svijeta vi nakon kršenja ustava morate napustiti vašu dužnost jer pravila su vrlo jasna", ustvrdio je.

Primorac je optužio Milanovića da je bio prvi koji se suprotstavio nabavci oružja za Hrvatsku vojsku. "Kakav je to predsjednik hrvatske države koji je zakočio opremanje Hrvatske vojske, a kada govorimo o stabilnosti hrvatske države on je prvi nakon 90. godine uspio postići nešto što je nemoguće, a to je da je potpuno podijelio hrvatsku državu".

'Sakrio se iza ograda Pantovčaka'

Rekao je i kako Zoran Milanović može jedino funkcionirati na podjelama te mu nisu sveti grobovi hrvatskih branitelja, vukovarska Kolona sjećanja niti razumije procese forenzike i identifikacije posmrtnih ostataka osoba iz Domovinskog rata.

"Napravio je međutim, jednu stvar koja je sramotna. Sakrio se iza visokih ograda Pantovčaka i dobio zabranu bilo kakvog kontakta ili sučeljavanja sa mnom. Hrvatski građani su imali priliku vidjeti tko je Zoran Milanović, a tko sam ja. Zoran Milanović ima još jednu priliku, a ta prilika je u petak. Pozivam ga da ne bude kukavica i pojavi se na sučeljavanju na RTL-u i nekoliko sati prije predizborne šutnje pokaže svoje pravo lice", poručio je Dragan Primorac.

Ironično je poručio da ako itko zna kako doći do Zorana Milanovića, neka mu javi.

