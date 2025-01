Obraća se Primorac: 'Hvala svakom članu HDZ-a. Hvala dragom Bogu, izdržao sam sve'

Točno u 19:30 objavljeni su prvi nepotpuni podaci Državnog izbornog povjerenstva. Obrađeno je 25,43 posto glasova!

Zoran Milanović je u velikoj prednosti i trenutačno ima 71,02 posto glasova. Dragan Primorac ima 28,98 posto glasova.

Naši su novinari u stožeru Dragana Primorca, ovdje uživo možete pratiti reakcije:

20:12 - Obraća se Dragan Primorac:

"Dragi Hrvati u domovini i svijetu, hvala svima koji su izašli na birališta i pokazali da vam je stalo do naše domovine. Hvala na tome od srca. Hvala obitelji na potpori, timu na lojalnosti, nepresušnoj energiji i svima koji ste ovdje na vjeri u mene od početka. Zahvaljujem HDZ-u, najsnažnijoj političkoj stranci u Hrvatskoj i predsjedniku Andreju Plenkoviću i potpori koju ste mi dali.

Zahvaljujem svakom članu HDZ-a od Istre, Međimurja, Dalamcije, Like, Slavonije. Bili ste moja inspiracija.

Hvala Domovinskom pokretu; HSU, Hrvatskoj socijalnolinerlanoj stranici, nezavisnicima, Hrvatskoj demokršćanskoj stranci, svima koji su mi dali glas ali i onima koji nisu. Veliko hvala našim Hrvatima izvan domovine. Hvala na ljubavi. Mi smo jedan narod, ponosan i zajednički i nitko nas neće moći podijeliti bez obzira na njihove želje.

Dao sam sve od sebe da me građani upoznaju. Ponudio sam viziju, bolje, drugačije, ponosne Hrvatske.

Svjestan sam da dio birača nije birao program ni viziju. Ali i to je demokracija. Htio sam poslati poruku da Hrvatska može bolje. Dio građana ignorirao je izbore i to je demokracija. Putovao sam i gdje sam god bio od studenata, radnika, umirovljenika, svugdje sam osjetio ljubav i želju da se gradi Hrvatska poštenja, budućnosti. Veliko vam hvala i nikad vam to neću zaboraviti, bit ćete mi inspiracija."

Primorac i Plenković izašli su iz sobe u kojoj su dočekali rezultate. Nasmijani su, odzvanja pjesma i ritam prati pljesak. Primorac djeluje zadovoljno i sretno.

19:59 - Ministrica Nina Obuljen Koržinek rekla je za RTL da su očekivali da će građani prepoznati vrijednosti Dragana Primoraca: "Uljuđenu Hrvatsku bez podjela. To je bila jedna od poruka uopće nadstranačkog kandidata. Građani to nisu prepoznali, to je volja građana".

Kaže, odgovornosti za poraz nema.

"Ima nešto u tome da građani obično daju povjerenje izazivaču, a ne onima koiji su na vlasti, mislim na VLadi, tako je pobijedila i Kolinda Grabar Kitarović. Žao nam je što se zaboravio grozan uličarski govor koji je donio Milanović", rekla je.

19:51 - Ministar Damir Habijan ne vidi ovo kao udarac HDZ-u.

"Ovo su više personalni izbori. Ovlasti koje nose ovi izbori su zanemarive kad se pogleda sveukupne ovlasti po tijelima. Možda je problem, i govorim to osobno, gledajući pretkampanju i službenu kampanju, da je najmanje riječi bilo o programima, o viziji, o idejama. Prilika koju je imao na jedinom sučeljavanju s dr. Primorcem, s drugim dotičnim gospodinom, pokazala je da program itekako postoji iza našeg kandidata. U medijima je toga bilo premalo, nije došlo do javnosti. Ova izlaznost je loša, pogotovo ako usporedimo s prije pet godina, drugi krug je imao devet posto manje", rekao je Habijan.

Na pitanje, je li ovo početak kraja Andreja Plenkovića, rekao je: "Neka se vesele danas, veselili su se i prije dva tjedna. Uskoro će biti sigurni i ankete koje će govoriti o stranačkim preferencijama i pokazati da SDP daje podršku HDZ-u. Oni su se onako prikopčali na vlak dotičnog gospodina. Lokalni izbori su drugačija priča, specifični su i ovise o jedinici lokalne samouprave pojedinačno. To je potpuno nova utrka. Sigurno će taj rezultat biti vrlo dobar."

Na pitanje je li Primorac bio loš odabir rekao je: "Ne bi o tome kibi-dabi", kao pravnik na to ne odgovaram.

19:35 - Primorac se oglasio na društvenim mrežama.

Kratko je na Facebook objavio poruku: "Hvala!"

19.25 - Damir Primorac: 'Dragan će izaći još jači'

RTL-ov Mario Jurič razgovarao je s Primorčevim bratom, Damirom Primorcem, koji je otkrio kako je brat doživio prve rezultate izlazne ankete.

"Dragan je sportaš, preiskusan, prihvatio je izlazne ankete kao što je sve prihvatio do sada. Gleda prema naprijed, ne gleda u prošlost i od sutra, ako se potvrde rezultati, ima svoj posao i život, a konačno jedva čeka raditi sa svojim pacijentima. Ono što smo imali kao cilj u prvom krugu, to smo i ostvarili, ušli smo u drugi krug. Nije bilo lako, bilo je dosta kandidata centra i desnice, ovo je sad volja birača i treba to prihvatiti."

Ipak, žalostan je što je malo birača iskoristilo svoje biračko pravo. Ipak, više simpatizera je u njegovu stožeru nego u prvom krugu. "To mi je jako drago, jer bez obzira na rezultate, prema ovim ljudima koji su stigli, priznali su da ljudi prihvaćaju Dragana ne samo kad je dobro, nego i kad je loše", rekao je.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

S obzirom na to da je Damir cijelo vrijeme bio s Draganom Primorcem u kampanji, na pitanje je li se moglo više i bolje napraviti, odgovorio je: "Ja ne vidim da smo nešto pogrešno radili. Dva puta smo obišli Hrvatsku, od istoka do juga, ljudi su nas svugdje sa zadovoljstvom prihvaćali. Vjerojatno će sve stranke koje su podržale stranku sada sve analizirati." Ponovio je da Dragan Primorac ide dalje te da vjeruje da će on izaći još jači.

Kaže i da nije čuo reakciju Plenkovića na ankete, ali je najavio da će se Dragan Primorac uskoro obratiti.

Jandroković: 'Poništit ćemo efekt ovog što se danas dogodilo'

19:05 - Nakon što su izlazne ankete pokazale da je 77,86 posto birača glasalo za Milanovića, a za Primorca 22,14 posto, RTL-ova Dajana Šošić u razgovoru s Gordanom Jandrokovićem zabilježila je prve reakcije.

"Respektiramo volju birača. Nažalost, predsjednički izbori nisu oni na kojima smo naročito uspješni i nisu prvi predsjednički izbori na kojima smo izgubili. Dapače, svaki put kad smo na vlasti i kada imamo vladajuću većinu i vladu, gubimo predsjedničke izbore", rekao je.

Na konstataciju da je osvojenih 22 posto porazan rezultat, nastavio je: "Očito je da birači koji su podržavali našeg kandidata u prvom krugu, odlučili su ili ne izaći na izbore ili ne glasati. Oni koji su bili za Milanovića ponovili su svoj glas. Kako stranka nije uspjela u drugom krugu mobilizirati više birača, to ćemo analizirati i vidjeti u čemu je bio problem. Neće nas ovo obeshrabriti. Često smo gubili predsjedničke izbore, ali parlamentarni izbori su mnogo važniji za nas kao stranku. Tri puta za redom dobili smo parlamentarne izbore. Sad kreću pripreme za lokalne izbore i to nas sada okupira."

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

O tome je li ovo jasna poruka Andreju Plenkoviću, odgovorio je da on to tako ne bi rekao: "Ovdje se glasovalo za kandidata predsjednika Republike."

Komentirao je i jesu li trebati izabrati boljeg kandidata, na što je Jandroković nervozno odgovorio:

"Mogu ja završiti rečenicu ili ćete vi odgovarati na svoja pitanja? Kao što sam rekao, analizirat ćemo zašto je došlo do ovakvog rezultata i doći do zaključaka. Ali sad su nam prioriteti lokalni izbori. Siguran sam u izvrstan rezultat i poništit ćemo efekt ovog što se danas dogodilo."

Ne vjeruje da bi se rezultat mogao odraziti na lokalne izbore. "Već je bilo takvih situacija kada smo gubili predsjedničke izbore, a nakon toga pobjeđivali uvjerljivo na lokalnim izborima i to je to", rekao je Jandroković.

Komentirao je i izjavu Hajdaša Dončića da je ovo početak kraja Plenkovića. "Ovdje se glasovalo za predsjednika Republike i ovlasti koje su definirane Ustavom, a koje su relativno male. Ono što je po hrvatskom političkom sustavu najvažnije, to je vlada i ovlasti. Ovdje nije kraj bilo koga, ovdje je pobjeda onoga koji je ostvario Milanović. Mi smo primili poruke na znanje, respektiramo volju birača, ali idemo mi dalje", smatra Jandroković.

Na to što je Milanović pružio ruku povjerenja rekao je: "Ne, ne vjerujem u "iskrenost. Postoji Ustav kojeg ćemo se držati.

Hvala dragom Bogu, izdržao sam sve, ostao uspravan, vijeran načelima i vrijednostima i šaljem poruku - Hrvatska mi je bila i uvijek će mi ostati na prvom mjestu"

18:45 - Pogledajte trenutak kad se Dragan Primorac zatvorio u sobu u kojoj će pratiti izborne rezultate. Za vrijeme prvog kruga izbora, zatvorio se s premijerom Andrejem Plenkovićem i nije izlazio sve do govora.

18.36 - Dragan Primorac stigao je u stožer koji je u zagrebačkom hotelu Westin.

Ranije je RTL-ova Katarina Brečić u javljanju uživo rekla kako će Primorac i premijer Andrej Plenković rezultate pratiti iza zatvorenih vrata, baš kao i prošli put tijekom prvog izbornog kruga. "Mediji ni sad ne smiju unutra. Neslužbeno - tijekom prvog kruga izbora vladala je navodno tiha misa iza zatvorenih vrata", navela je Katarina Brečić.

Za članove HDZ-a i simpatizere večeras će se posluživati nešto skromniji menu, bit će tu kanapei i kolačići.

"Neće biti velike gozbe, nema ni alkohola i to još otkako je predsjednik HDZ-a bio Tomislav Karamarko. Tada smo vidjeli scene članova stranke kako se čak valjaju po podu, mnogi se još toga sjećaju. Sada se toče sokovi i voda i to ne bilo kakva voda, nego infuzirana! Ona u sebi ima kriške limuna, krastavca ili čega sličnog", rekla je Katarina Brečić.