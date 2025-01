Mijić objasnio zašto Hrvatima treba Milanović, a Macan prognozirao ponašanje Plenkovića: 'Danas je ljut'

Hrvatska je jučer odabrala. Zoran Milanović bit će predsjednik Republike i narednih pet godina. Do drugog mandata je došao kao nitko nikada. Kampanjom se doslovno prošetao i premoćnom pobjedom s osvojenih 75 posto glasova, iza sebe ostavio HDZ-ova kandidata Dragana Primorca.

Što možemo očekivati od novog/starog predsjednika ali i premijera Andreja Plenkovića koji je doživio nezapamćeni potopa na ovim izborima, razgovarali smo s političkim analitičarima RTL-a Krešimirom Macanom i Matom Mijićem.

Što možemo očekivati od Zorana Milanovića u drugom mandatu?

Mate Mijić: Nastavit će biti kamenčić u cipeli Andreja Plenkovića. Mislim da je temeljna poruka ovih izbora, kad ih stavimo u kontekst izbora koji su se dogodili na proljeće parlamentarnih izbora, da Hrvati zapravo nemaju problem s time da Andrej Plenković bude premijer, ali ne žele da bude prosvijećeni apsolutist i zato im treba Zoran Milanović da mu bude taj kamenčić u cipeli i da mu ne dopušta da izlazi izvan tih okvira - budi premijer radi svoj posao, vodi zemlju u boljem pravcu, ali nemoj kišiti na sve strane i ulaziti u sve sfere i pore društva u sve institucije.

Krešimir Macan: Imamo tu tradiciju da dva brda nisu tako često u u istim strankama i narod nekako zna da je to dobro ravnoteža. Zato postoji i vladajući i oporbeni.

Čuli smo Plenkovića koji kaže da nitko iz HDZ-a neće na inauguraciju. Je li to očekivano?

Krešimir Macan: Danas je ljut i onda mora biti samo po njegovom i mislim da nije to primjereno. Jednostavno, ako je drugi mandat mogli su jednostavno pokušati. Ako je već pružena ruka, mogli su pokušati, ajmo reći, probat. Pa ako ne ide, brate onda ignoriraj do kraja. Ali, evo, nisu ni probali.

Mate Mijić: To je, nažalost, očekivano i jako loše. Nije inauguracija predsjednika Republike Milanovićev rođendan, pa kao da ste se posvađali na nekoj kavi pa nećete mu doći na rođendan, donijeti poklon. To ipak traži jednu visoku razinu demokratske kulture. U krajnjoj liniji, Plenković kaže da neće doći zato što poštuje Ustav. Čak i da uzmemo taj argument kao valjani, ali očito ne poštuje volju hrvatskih građana koja je jučer bila vrlo jasno izražena.

Osim toga, što neće doći na inauguraciju, nisu čestitali pobjedniku - ni Primorac, ni Plenković, nitko iz HDZ-a. Hoćemo li i sljedećih pet godina biti taoci tih odnosa?

Mate Mijić: Nećemo još izgleda izići iz puberteta. Još uvijek su tu bubuljice i bube u glavi. Neko vrijeme je očito treba da se ta razina kulture koju smo mi nekad imali vrati ponovno ovdje. Sada imamo doista sukob dva na brvnu. I dok su oni tu obojica na svojim pozicijama, mislim da se neće to puno pokrenuti.

Krešimir Macan: Morat ćemo biti nekog medijatora. Einstein je rekao 'ne možete dobiti drugačiji rezultat, ako radite iste stvari', a mi krećemo ponovo ispočetka. Dakle, moramo nešto promijeniti da bi dobili drugačiji rezultat. Treba probati netko, treći ih mora moderirati. Bivši predsjednik Josipović je rekao u jednoj emisiji gdje sam gostovao, da je u stvari ova situacija neustavna jer Ustav kaže da oni moraju surađivati. Ako ne surađuju, nema sankcija, ali sustav nije predvidio situaciju da ne surađuju.

Pobjeda je bila premoćna izlaznost niska niža nego u prvom krugu tek 44 posto. Što nam to govori?

Mate Mijić: Utrka je bila odlučena u prvom krugu i većini ljudi je to bilo jasno. I podupirateljima predsjednika Milanovića, a pogotovo HDZ-ovcima koji su i HDZ-ovim biračima koji su željeli naelektrizirati nešto u ovom drugom krugu, ali po meni s potpuno promašenim porukama. I u krajnjoj liniji nisu ljudi protočni bojler da ih palite gasite, pa tako odmah topla voda teče. Ta energija se mora stvoriti kroz kampanju, a nije stvorena. Jako je ljude teško motivirati jer ste ih praktički zapustili mjesecima, a onda ih pokušavate upaliti dva dana prije.

Koliko je loše po demokraciju da manje od polovice birača odlučuje?

Krešimir Macan: Uvijek je loše kad ljudi ne izađu, ali takva je demokracija. Znamo da na lokalnim izborima zna biti po trećinu, pa se ne bunim opet, jer ljudi upravo zato što očekuju izgleda rezultat. Pa rezultat je legitiman.

Što možemo samo očekivati za kraj? Od HDZ-a, Olega Butkovića smo čuli 'trebamo pročitati poruku birača i izvući pouke'. Kakva je pouka?

Mate Mijić: Slušati više bazu. Sada je kralj zapravo slabiji u odnosu na svoje plemstvo. I morat će prvo više slušati njih, a onda i one ispod njih. Dakle, bazu. Ustalila se ta praksa u vrijeme Andreja Plenkovića da se iz središnjice rukom polaže kadrove i na ministarska mjesta i za kandidate na lokalnim izborima. Ta praksa očito je sada došla do svoga kraja, a to je da više ne mogu nekakvi nestranački, nadstranački, parastranački kakvi god kandidati.

Krešimir Macan: Mislim da će se Plenković morati tako ponašati. Ovo je sada bijes, pa nakon par dana kad se to sve smiri.